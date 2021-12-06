إحدى المشاركات بـ "قادرون باختلاف": أتمنى أن أكون مذيعة في المستقبل.. فيديو

قالت نورهان عثمان، إحدى المشاركات في احتفالية “قادرون باختلاف”، إن الأسئلة التي طرحتها علي الرئيس كانت فكرتها هي ومجموعة من أصدقائها وأنها دائما ما تكون متخوفة من امتحاناتها الدراسية .



وأضافت نورهان عثمان خلال لقائها في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": “أنا كنت واثقة من نفسي أثناء الاحتفالية بسبب مشاركتي في احتفالية قادرون باختلاف العام الماضي وتحدثت أيضا أمام الرئيس”.

وأوضحت نورهان عثمان، إنها تتمني أن تعمل مذيعة في المستقبل بسبب هوايتها للعمل الإعلامي ولكنها ستتناول أخبار الفن فقط وليس السياسة.