تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا.. 6 اختصاصات لمصلحة دمغ المصوغات وفقا للقانون

نصت المادة (13) من قانون تنظيم أعمال القياس والمعايرة مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٤ في شأن الوزن والقياس والكيل ، تتولي مصلحة دمغ المصوغات والموازين القيام بالآتي :

١ - تطبيق القانون فيما يخص المترولوجيا القانونية محليًا .

٢ - دعم وتطوير البنية التحتية للمترولوجيا القانونية .

٣ - توفير التدريب في مجال المترولوجيا القانونية .

٤ - منح التراخيص للقطاع الخاص للقيام بخدمات اختبار المترولوجيا القانونية .

٥ - مراقبة السوق والتفتيش والتحقق من الموازين وأجهزة القياس ومبيعات البضائع بما في ذلك البضائع سابقة التعبئة .

٦ - أي اختصاصات أخري يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد العرض عـلي المجلـس .

ويجوز للمجلس أن يحدد جهات أخري تتولي القيام بمهام محددة متعلقة بالأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة مقتضيات الحفاظ علي الأمن القومي .