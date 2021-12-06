5 قتلى في مواجهات ضد تنظيم داعش بالعراق

أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، بوقوع 5 قتلى في مواجهات مع مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بقرية قره سالم شمالي العراق.

فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني بـ العراق، أمس الأحد، عن استهداف وكر لـ"الإرهابيين"بواسطة طائرات F16 في وادي حواري غربي العراق.



ووفقا لقناة السومرية العراقية، قالت الخلية في بيان، إنه "بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات دقيقة، نفذت القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 العراقية ضربة استهدفت وكرا للإرهابيين".





وأضافت أن الاستهداف "تم في وادي حواري ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة".