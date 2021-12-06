ب3 طرق سريعة.. إليك طريقة عمل حلوى التراميسو الشهية

ب3 طرق سريعة وجربة إليك طريقة عمل حلوى التراميسو الشهية فهي غير مكلفة وفي الوقت نفسه كنوع من التجديد في أطباق الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك 3 طرق اختاري الطريقة التى تفضلينها.

حلوى التراميسو للشيف إلهام فتحي:





المقادير لتحضير حلوى التراميسو:

نصف سكر بودرة

5 ملاعق شوكولاتة مبشورة

5 ملاعق جبن كريمي

نصف كوب كريمة

علبة بسكويت

1/4 ملعقة صغيرة قرفة

كوب من الفواكه المجففة

طريقة التحضير حلوى التراميسو : في المضرب الكهربائي.. اخفقى الجبن الكريمي وضعي السكر والقرفة والكريمة واخفقيها جيدًا.

في طبق التقديم ضعي البسكويت ثم اضيفى الجبن الكريمي ثم طبقة من الفواكه المجففة، عليك تكرار نفس الطبقات مرة أخرى، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة أخرجي الوعاء من الثلاجة وزيني حلو التراميسو بالشوكولاتة.

طريقة عمل التراميسو للشيف نجلاء الشرشابى





مكونات التراميسو خطوة بـ خطوة:



- كيسان من بسكويت الأصابع بدون نكهة

- 3 ملاعق كبيرة من الكاكو

- كأس من القهوة

- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة



مكونات الكريمة:



- 2 بيض ويفصل الصفار عن البياض

- ربع كأس من السكر

- نصف كيلو من الجبن الكريمى

- 200 جرام من كريمة الخفق



طريقة تحضير التراميسو خطوة بـ خطوة:



- نضع كريمة الخفق فى وعاء ونضربها جيدًا بالمضرب الكهربائى.



- نضيف كمية البيض ونصف كمية السكر ونستمر فى الخفق.

- نضيف صفار البيض فى وعاء آخر مع باقى كمية السكر، والفانيليا السائلة، والجبن الكريمي ونخفق جيدًا حتى تصبح متجانسة.



- نضع أصابع البسكويت فى القهوة حتى تنغمس جيدًا.



- فى صينية نضع البسكويت وفوقة كمية من الكريمة المخفوقة، ثم نرش الكاكاو.



- نكرر العملية حتى امتلاء الصينية وتترك يوما كاملا فى الثلاجة ثم تقدم.







طريقة عمل التراميسو للشيف أسامة السيد..





المقادير:

كريمة لباني

قهوة مركزة

جبنة مسكربون

فانيليا

سكر بودرة

بسكويت شوكولاتة

شربات

بسكويت

نعناع

المارينج

بياض بيض

سكر بودرة

شوكولاتة بني



خطوات التحضير:



اخفقي الكريمة اللباني وضعي عليها الجبنة وسكر البودرة واخلطي جيدا في كيس حلواني.

ضعي خليط الكريمة مع الجبنة ضعي قهوة مركزة مع الشربات ثم ضعي البسكويت في القهوة ثم في اناء بايركس.

رصي البسكويت وعليه خليط الكريمة والجبنة.

طريقة تحضير المارينج:



ضعي خليط المارينج في كيس حلواني وشكلي حسب رغبتك واتركيه يبرد وزيني به مع الشوكولاتة السايحة.

كسري بسكويت الشوكولاتة ورصي بيه اخر طبقة في البايركس وعليه اشكال المارينج وزيني بورق النعناع