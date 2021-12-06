عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ب3 طرق سريعة.. إليك طريقة عمل حلوى التراميسو الشهية

التراميسو
التراميسو

ب3 طرق سريعة وجربة إليك طريقة عمل حلوى التراميسو الشهية فهي غير مكلفة وفي الوقت نفسه كنوع من التجديد في أطباق الحلويات التى تقدمينها لأسرتك إليك 3 طرق اختاري الطريقة التى تفضلينها.

 

حلوى التراميسو للشيف إلهام فتحي: 

 

المقادير لتحضير حلوى التراميسو:
نصف سكر بودرة
5 ملاعق شوكولاتة مبشورة
5 ملاعق جبن كريمي
نصف كوب كريمة
علبة بسكويت
1/4 ملعقة صغيرة قرفة
كوب من الفواكه المجففة
طريقة التحضير حلوى التراميسو : في المضرب الكهربائي.. اخفقى الجبن الكريمي وضعي السكر والقرفة والكريمة واخفقيها جيدًا.
في طبق التقديم ضعي البسكويت ثم اضيفى الجبن الكريمي ثم طبقة من الفواكه المجففة، عليك تكرار نفس الطبقات مرة أخرى، ثم ضعي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة أخرجي الوعاء من الثلاجة وزيني حلو التراميسو بالشوكولاتة. 

الداخلية تضبط مصنعا ينتج حلوى فاسدة للأطفال

بـ3 طرق سريعة.. حضري حلوى التشيز كيك

 طريقة عمل التراميسو للشيف نجلاء الشرشابى

 

مكونات التراميسو خطوة بـ خطوة:

- كيسان من بسكويت الأصابع بدون نكهة
- 3 ملاعق كبيرة من الكاكو
- كأس من القهوة
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

مكونات الكريمة:

- 2 بيض ويفصل الصفار عن البياض
- ربع كأس من السكر
- نصف كيلو من الجبن الكريمى
- 200 جرام من كريمة الخفق

طريقة تحضير التراميسو خطوة بـ خطوة:

- نضع كريمة الخفق فى وعاء ونضربها جيدًا بالمضرب الكهربائى.

- نضيف كمية البيض ونصف كمية السكر ونستمر فى الخفق.
- نضيف صفار البيض فى وعاء آخر مع باقى كمية السكر، والفانيليا السائلة، والجبن الكريمي ونخفق جيدًا حتى تصبح متجانسة.

- نضع أصابع البسكويت فى القهوة حتى تنغمس جيدًا.

- فى صينية نضع البسكويت وفوقة كمية من الكريمة المخفوقة، ثم نرش الكاكاو.

- نكرر العملية حتى امتلاء الصينية وتترك يوما كاملا فى الثلاجة ثم تقدم.


 

طريقة عمل التراميسو للشيف أسامة السيد..

 

المقادير:
كريمة لباني
قهوة مركزة
جبنة مسكربون
فانيليا
سكر بودرة
بسكويت شوكولاتة
شربات
بسكويت
نعناع
المارينج
بياض بيض
سكر بودرة
شوكولاتة بني

خطوات التحضير:

اخفقي الكريمة اللباني وضعي عليها الجبنة وسكر البودرة واخلطي جيدا في كيس حلواني.
ضعي خليط الكريمة مع الجبنة ضعي قهوة مركزة مع الشربات ثم ضعي البسكويت في القهوة ثم في اناء بايركس.
رصي البسكويت وعليه خليط الكريمة والجبنة.
طريقة تحضير المارينج:

ضعي خليط المارينج في كيس حلواني وشكلي حسب رغبتك واتركيه يبرد وزيني به مع الشوكولاتة السايحة.
كسري بسكويت الشوكولاتة ورصي بيه اخر طبقة في البايركس وعليه اشكال المارينج وزيني بورق النعناع

التراميسو طريقة عمل التراميسو للشيف إلهام فتحي طريقة عمل التراميسو للشيف نجلاء الشرشابى

ترشيحاتنا

كيف يجري الشيطان منا مجرى الدم؟.. علي جمعة يوضح

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6 - 12 - 2021 والقنوات الناقلة

أسعار أعيرة الذهب في مستهل تعاملات الإثنين 6- 12- 2021

نوستالجيا| سيارات ألمانية تألقت في الشوارع المصرية .. صور

يوتيوب يعلن شروط الربح من صندوق تمويل فيديوهات Shorts في مصر والدول العربية

CNN: بايدن قد يعلن مقاطعة دبلوماسية للألعاب الأولمبية في بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

"ارتفاع الأمواج 5 امتار".. الأرصاد الجوية تكشف عن مفاجأة بالإسكندرية |فيديو

أحمد موسي يعتذر لـ عمر كمال.. والأخير: اعتذارك على راسي

مفاجأة.. كأس أمم أفريقيا مهددة بالإلغاء

طقس الـ 72 ساعة القادمة | تحذير لمدن السواحل .. وعواصف ترابية وأمطار بباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل تعلم أن هناك دراكولا حقيقي؟.. لماذا علق فلاد الثالث 100 ألف شخص على الخوازيق؟

السجين رقم 46664.. حكاية قاهر التفرقة العنصرية الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ختام مهرجان القاهرة السينمائي.. صور النجوم على الريد كاربت| شاهد

رجال قُساة في حياة فايزة أحمد.. لماذا حاول أحدهم قتلها واتهمها آخر بخطف ابنته؟

فيديو

فيديو جراف.. فطير ومش وعسل.. كيف استقبل أهالي الأقصر السفير الكندي

مشاهد إنسانية.. ماذا قال الرئيس لأصحاب الهمم في احتفالية قادرون باختلاف؟

تفاصيل جديدة عن أزمة محمد نجاتي مع منة عرفة.. فيديوجراف

مشاهد مؤثرة لـ الرئيس السيسي خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

اﻟﻤﺰﻳﺪ