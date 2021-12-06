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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

العثور على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

أرشيفية
أرشيفية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم الإثنين، من ضبط 179 كيلو لحوم ودواجن ، من بينها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ، مطروحة ومتداولة في الأسواق طنطا وزفتى.

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كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية  بندر طنطا ومركز زفتى، و احكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى حى أول طنطا ومركز زفتى.

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وأسفر مرور إثنين لجان عن ضبط  179 كيلو لحوم متنوعة ودواجن " بانيه"، من بينها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها.


وتم تحرير  5 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات طنطا وزفتى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط 179 كيلو لحوم ودواجن ، من بينها غير صالحة للاستهلاك بالغربية

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