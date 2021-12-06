العثور على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تمكنت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، اليوم الإثنين، من ضبط 179 كيلو لحوم ودواجن ، من بينها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ، مطروحة ومتداولة في الأسواق طنطا وزفتى.



كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجنة تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية والإدارة البيطرية بندر طنطا ومركز زفتى، و احكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى حى أول طنطا ومركز زفتى.



وأسفر مرور إثنين لجان عن ضبط 179 كيلو لحوم متنوعة ودواجن " بانيه"، من بينها غير صالحة للاستهلاك الآدمى وأخرى مجهولة البيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك ،وتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليلها.



وتم تحرير 5 محاضر لأصحاب تلك المضبوطات طنطا وزفتى، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.

ضبط 179 كيلو لحوم ودواجن ، من بينها غير صالحة للاستهلاك بالغربية

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