"الشيوخ" يستجيب لمقترحات بشأن قانون حقوق المسنين

استجاب مجلس الشيوخ لمقترح النائب طارق عبد العزيز نائب رئيس الهيئه البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس الشيوخ خلال جلسة اليوم ، بتعديل ما ورد بالفقرة الاولى من المادة ٣ من قانون حماية حقوق المسنين والتي جاءت نصها " تلتزم وحدات الجهاز الادارى فى هذا القانون او فى اى قانون اخرى او الورادة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية ٠"الى اخر نص الفقرة ، مؤكدا ان حرف " او " اذا دخل الخبر يفيد الابهام او التشكيك واذا دخل الأمر يدل على التخير.

وتابع:حيث جرى نص الفقرة سالفة البيان على الامر والالتزام فأن كلمة او تلغى الامر وتدخل بالنص الى التخير وطالب باستبدالها ووافق المجلس بعد التصويت علي التعديل المقترح لضبط الصياغه .

واقترح عبد العزيز خلال كلمته اليوم بان كلمة "اى "لا تتمشى مع كلمة "قانون اخرى"لذلك نرى تعديل النص الى : وكذلك وفى اية قوانين اخرى و الورادة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الت صدقت عليها جمهورية مصر العربية٠" الى اخر نص الفقرة وتتمت الموافقه عليها.

واقترح عبد العزيز تعديل الفقرة ٤ من المادة ٣ والتى اصبحت فى تقرير اللجنة " بند ١ اصله بند ٤ جرى النص على "احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة" .

وطالب بتعديل النص الى :احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأرادتهم المستقلة بأنفسهم او بواسطة المُعين القانونى "..

وذلك بفرض ان يكون المسن كفيف او قعيد او عاجز ومُعين له من يساعدة فى ذلك ولذا وجب النص عليه وحتى لا يحرم هؤلاء من ممارسة ذلك الحق.

وكان مجلس الشيوخ قد انتهي من الموافقه علي 19 مادة من قانون حماية حقوق المسنين من اصل 42 مادة.