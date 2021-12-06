بالعلم نستطيع .. تشغيل معمل محاكاة كلية طب عين شمس |صور

تفقد اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، يرافقه الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، تشغيل معمل المحاكاة بكلية الطب.

جاء ذلك بحضور تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقام صندوق تحيا مصر بتجهيز معمل المحاكاة بكلية الطب ضمن المبادرة الرئاسية بالعلم نستطيع التي ينفذها الصندوق لتطوير وتزويد معامل التدريب الجامعات المصرية بأحدث الأجهزة المتطورة لمحاكاة الجسم البشري، وتوفير نموذج لمختلف الحالات التي يمكن أن يتعرض لها الطبيب في كافة التخصصات بما يضمن جودة التدريب، عبر نماذج محاكاة حفاظا على حقوق المريض.

كما تفقد نصر عددا من المنشأت الجاري تنفيذها داخل مستشفى عين شمس الجامعي الدمرداش.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير التنفيذي للصندوق، إن معمل محاكاة كلية طب عين شمس تم تزويده بـ 7 أقسام مختلفة هي: الفسيولوجي، والأطفال، والعناية المركزة، والقلب والصدر، والنساء والتوليد، والتشريح، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لطلاب كلية الطب.

وأضاف أن الصندوق قام بتجهيز جامعتي القاهرة والإسكندرية بمعامل المحاكاة أيضا، وذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتزويد الجامعات المصرية بأحدث التقنيات والتجهيزات التي تضمن تطوير العملية التعليمية.

وأشار المدير التنفيذي للصندوق إلى أن معمل المحاكاة يتم من خلاله تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج، من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية معقدة يتعامل معها المتدرب من خلال أنظمة تكنولوجية على أعلى مستوى هدفها تقليل الأخطاء الطبية.

وأوضح عبد الفتاح أن معمل المحاكاة تم تجهيزه بالتعاون مع مجموعة بيت الخبرة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الصندوق والقطاع الخاص، لدعم محور التدريب والتعليم الذي ينفذ من خلاله الصندوق مبادرة بالعلم نستطيع.

وفي نهاية الجولة التفقدية تم تكريم 15 طالب وطالبة من أبناء جامعة عين شمس، وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمشاركة اللواء محمد أمين نصر، والأستاذ الدكتور محمود المتيني بتقديم هدايا عينية من مبادرة دكان الفرحة التي ينفذها الصندوق لرعاية طلاب الجامعات المصرية.