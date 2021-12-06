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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وفد صندوق تحيا مصر يتفقد مركز المحاكاة بـ طب عين شمس

مستشار السيد رئيس
مستشار السيد رئيس الجمهورية وأمين صندوق تحيا مصر

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، صباح اليوم اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية ، وأمين صندوق تحيا مصر والوفد المرافق له، لتفقد معمل مهارات كلية طب جامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ود.أشرف عمر عميد كلية الطب ، والدكتورة  شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هبة الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، ود .ياسر مجاهد مدير مركز الاستشارات الهندسية ، ود. سامية عبدة مدير وحدة مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات، ود. إيمان يحيى مدير مركز المحاكاة بكلية الطب، ود. مروة خيري نائب مدير المركز.

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كما تفقد الوفد ، معمل المهارات والذي يحتوي علي عدد من  نماذج المحاكاه  "manikins" والتى تم اهدائها للجامعة  بالكامل من صندوق تحيا مصر.

 

جدير بالذكر أن تلك النماذج مخصصة لتدريب الطلاب  مما يقلل من هامش الأخطاء التدريبية ويساعد على تصحيحها.

 

وثمن د. محمود المتيني رئيس الجامعة، جهود صندوق تحيا مصر ودعمه لمشروع معمل المهارات بكلية الطب، مما يعد قفزة في آلية التدريس الحديث مما يعطي طلاب كلية طب جامعة عين شمس المزيد من الفرص التدريبية والممارسات العملية.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس كليه طب جامعة عين شمس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم أمين صندوق تحيا مصر

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