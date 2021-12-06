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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة نادي الصيد بتشكيله الجديد

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة يلتقي مجلس إدارة نادي الصيد بتشكيله الج

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة نادي الصيد، برئاسة عبد الله غراب، في أول لقاءات وزير الشباب والرياضة بمجالس إدارات الأندية بعد الانتهاء من انتخابات الجمعية العمومية.
 

تقدم صبحي بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الصيد بتشكيله الجديد، مؤكداً أن وزارة الشباب والرياضة ستقف مساندة لاعضاء المجلس لمزيد من التعاون المثمر وتوفير كل السبل التي تساعد المجلس في اداء مهامه في الفترة المقبلة.

وأضاف انه على مجلس الإدارة وضع السادة أعضاء نادي الصيد على رأس الأولويات، والعمل على تقديم أفضل الخدمات المقدمة لأعضاء ومرتادي النادي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن نادي الصيد يفرز العديد من الأبطال الرياضيين على مر العصور، لذلك يجب على مجلس الإدارة الجديد الإستمرار في هذا النهج والعمل على كشف المزيد من المواهب الرياضية في مختلف المجالات الرياضية.

ومن المقرر أن يلتقي السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بأعضاء مجالس إدارات الأندية والاتحادات، وذلك بعد الانتهاء من الجمعيات العمومية للأندية وانتخابات الاتحادات الرياضية، للعمل على تطوير الرياضة في مصر والنهوض بها بما يخدم مصالح الرياضة والرياضيين.

الجدير بالذكر أنه أقيمت إنتخابات الجمعية العمومية لنادي الصيد، يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، والتي أسفرت خلالها عن فوز كل من: عبد الله غراب رئيساً للنادي، أشرف محرم نائبا للرئيس، هاني عزت أمينا للصندوق.

وعضوية كل من: (عمرو الألفي، عمرو البرتقالي، أحمد الشاذلي، أحمد مجيب عبد الله، إيمان محمد كريم، هبة ممدوح سعد، مريم عثمان، حسن نهونش، كريم متولي).

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