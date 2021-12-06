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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو: طارق شوقي يلقي اللوم على أولياء الأمور بشأن أزمة رابعة ابتدائي.. وماذا فعل الرئيس السيسي مع فتاة من ذوي الهمم

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصدها خلال التقرير التالي:

 

أفضل لقطة فى عام 2021.. ماذا فعل الرئيس السيسي مع فتاة من ذوي الهمم.. فيديو
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع فتاة من ذوى القدرات الخاصة، تدعى خديجة، وذلك في أثناء الاحتفال بـ يوم قادرون بـ اختلاف.


متخيلين ده كله للحفظ.. طارق شوقي يلقي اللوم على أولياء الأمور بشأن أزمة رابعة إبتدائي..شاهد
علق الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، على ما يعرف بأزمة " رابعة ابتدائي "  بأن الأزمة تتعلق بكتابين فقط وهما العلوم والرياضيات ، مؤكدا : " كل المناهج جديدة بالكامل " .


طارق شوقي عن منظومة التعليم الجديد: الطلاب مبسوطين.. والأمور هتمشي لصالحهم|شاهد
كشف الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، عن بعض الكواليس عن المناهج التي تخص ذوي الهمم ، وبعض الكواليس الأخرى عن متابعة امتحانات الصف الرابع الابتدائي .


فى ثلاثة أشهر.. إنتاج لقاح جديد لمواجهة متحور أوميكرون
قال الدكتور غسان الأعور، استشارى  الأمراض الجرثومية، إن شركات إنتاج اللقاحات وأهمها شركة فايزر ومودرنا وأسترا زينيكا بدأوا بدراسات أو إستعدادت لإنتاج لقاح جديد يواجه متحور أوميكرون بشكل مباشر.

طارق شوقي يفاجئ الطفل مهند على الهواء ويزف له بشرى خاصة |شاهد
فاجأ الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، الطفل مهند عماد الدين بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-12-2021
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر، اليوم الاثنين 6-12-2021.

 

الأرصاد: فرص لسقوط أمطار ورياح مثيرة للأتربة فى هذا الموعد
كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بمركز الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، اليوم، قائلة: إننا اليوم نشهد إعتدال فى أجواء الطقس، بعدما شهدنا بالأمس نشاط بالرياح كان مثير للرمال والأتربة.

 

اخبار التوك شو الرئيس السيسي ذوى الهمم وزير التربية والتعليم متحور اوميكرون اسعار الذهب حالة الطقس

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