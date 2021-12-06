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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق شوقي يفاجئ الطفل مهند على الهواء ويزف له بشرى خاصة |شاهد

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

فاجأ الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم ، الطفل مهند عماد الدين بمداخلة هاتفية على الهواء مباشرة.

وقال الدكتور طارق شوقي ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر 2" ، أن الوزارة قامت بشغل كبير الفترة الماضية ، مؤكدا : " الأطفال أهم شيء بالنسبة للوزارة وهدفنا الأول والأخير " .

ونوه " شوقي " أن المناهج الجديدة يتم إطلاقها من أجل مصلحتهم ، مضيفا :  "عاوزنهم يتفوقوا علينا ويكونوا جيلا ناجحا " .

واسترسل : الطفل مهند أضاف فكرة جميلة جدا وأكد الرئيس على تنفيذها ، وقررنا المادة على الصف الثالث الابتدائي وأضفناها العام الحالي من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الرابع الابتدائي ، متابعا : " بنعمل الكتاب لـ صفوف كي جي وان وتو حاليا " . 
 

طارق شوقي توك شو وزير التربية والتعليم مهند عماد الدين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

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