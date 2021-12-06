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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

منحوتات رومانسية.. معرض للفنان إبراهيم أحمد بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا في السادسة مساء الثلاثاء 7 ديسمبر  بقاعة صلاح طاهر معرض يحمل عنوان"منحوتات رومانسية" للفنان إبراهيم أحمد أحمد السيد الذى يستمرحتي الأثنين ١٣ ديسمبر الجارى .


ويهتم الفنان فى منحوتاته بإبراز المشاعر الرومانسية بالصيغات التشكيلية لخامة الأخشاب بأنواعها المختلفة من خلال التشكيل المباشر على الخامة الطبيعية لأنها الأكثر صلابة والأقدر على البقاء حيث يتذوقها المتلقى ويشعر انها لحن عاطفى جميل من خلال الرؤية البصرية وذلك فى حوار هادئ بين الرجل والمرأه أو العائلة فى جسد واحد ليعكس الإحساس الصادق فى أعماله النحتية .

 

يذكر أن الفنان إبراهيم أحمد يشغل منصب أستاذ ورئيس قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة  وقد أقام ٢٠ معرضا فى مدينتى روما ونابولى بإيطاليا وقاعات الفنون التشكيليه الكبرى فى مصر كما أن له العديد من المقتنيات الشخصية خارج وداخل البلاد .

الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا قاعة صلاح طاهر منحوتات رومانسية للفنان إبراهيم أحمد أحمد السيد

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