امتحانات بطعم الشيكولاتة.. كلية إعلام قنا تواصل تحفيز طلابها لمواجهة التوتر

واصلت عضو هيئة تدريس بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بـ قنا، اليوم الاثنين، للعام الرابع على التوالى، دعم طلابها خلال الامتحانات ، بتوزيع الشيكولاتة مع كروت صغيرة تحمل رسائل تشجيع وتحفيز للطلاب والطالبات خلال أداء الامتحانات.

الفكرة ليست وليدة العام الحالى، لكنها فكرة اعتادت على تنفيذها الدكتورة كريمة كمال ، مدرس الصحافة بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال بجامعة جنوب الوادى، منذ سنوات ، لتخفيف حدة التوتر والقلق لدى طلابها خلال أداء الإمتحانات.

كما ساهمت الفكرة العام الماضى، فى إضفاء نوع من الطمأنينة بين الطلاب ، خلال أدائهم الامتحانات فى ظل حالة الهلع والرعب فرضها فيروس كورونا على كافة مناحى الحياة، وتمثل ذلك فى حملة توعوية حملت عنوان" احنا أقوى.. جاهزين لمواجهة COVID 19 " لحث الطلاب على الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا.

بجانب قطعة الشيكولاتة التى تحرص عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام ، على شراء ماركة شهيرة منها وعلى نفقتها الخاصة، تظهر رسائل فى كروت ملونة ومبهجة تحمل كلمات نصح و ارشاد وتعليمات للطلاب تضفى نوع من الراحة و الطمأنينة بين الممتحنين.

كروت هذا العام حملت رسائل مختلفة عن العام الماضى ، من أبرزها "من حلاوة الامتحان.. هناكل الشيكولاتة حاف"، " النجاح ملك لمن يدفع الثمن"، "حل بتركيز"، " تغلب على الصعاب و أحرز النجاح"، بجانب رسائل توعية من مخاطر كورونا.

قالت الدكتورة كريمة كمال" مدرس الصحافة بكلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال بقنا"، بعد العودة الكاملة للعملية التعليمية بالجامعات المصرية التى أعقبت فترة كورونا ، كان لابد من استمرار الدعم لأبنائنا الطلاب لمساعدتهم فى أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر و دون توتر أو قلق، فأكملت فكرتى بتوزيع الشيكولاتة وكروت تحمل رسائل تحفيز، خلال أداء الإمتحانات.

و تابعت كمال ، توزيع الشيكولاته فكرة تعودت عليها منذ بداية عملى فى الجامعة، بهدف القضاء على حالة القلق و الرهبة التى تنتاب الطلاب خلال أداء الامتحانات، و فى محاولة لبث نوع من البهجة والمرح بينهم، لما للشيكولاته من قدرة على تحفيز الذهن و زيادة النشاط و فقاً لدراسات علمية.



و أضافت كمال، الوضع كل عام يختلف عن الآخر، فالعام الماضى احتاج جهد كبير لإخراج الطلاب من حالة القلق والرعب التى سببها فيروس كورونا والذى تسبب فى فرض إجراءات احترازية وصحية كان لها دور فى التأثير على أداء الطلاب ، لذلك راعيت مع زملائى أن يتم توزيع الشيكولاته مع رسائل تطالبهم بأخذ احتياطاتهم والإلتزام بالإجراءات الإحترازية المقررة من الدولة حرصاً على سلامتهم.



امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا

امتحانات بطعم الشيكولاتة بإعلام قنا