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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

صدى البلد

يتصدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 - 2022، بعد مرور 15 جولة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وساهم صلاح في فوز ليفربول في مباراته السابقة، بعدما صنع هدف الفوز لفريقه الريدز في اللحظات الأخيرة أمام وولفرهامبتون، بعد أن مرر الكرة إلى زميله ديفوك أوريجي الذي وضعها بسهولة في شباك الذئاب.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 34 نقطة، في مركز الوصيف، خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطة واحدة.

ويتربع الفرعون المصري على عرش هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، متفوقا بفارق 4 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح ( ليفربول) : 13 هدفا

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) : 9 أهداف

3- جوتا (ليفربول) : 8 أهداف

4- برناردو سيلفا (مانشستر سيتي) : 7 أهداف

4- ساديو ماني (ليفربول) : 7 أهداف

5- ميشيل أنطونيو ( وست هام) : 6 أهداف

5- ويسلون (نيوكاسل) : 6 أهداف

5- هيونج مين سون (توتنهام) : 6 أهداف

5- ماكسويل كورني ( بيرنلي) : 6 أهداف

5- رافينها ( ليدز يونايتد) : 6 أهداف

5- نياي موباي ( برايتون) : 6 أهداف

5- كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد) : 6 أهداف

 

 

 

 

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