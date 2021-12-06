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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

محافظ الفيوم يبحث مع رئيس جامعة الإسكندرية الرؤية التنموية المستقبلية الشاملة للمحافظة

طلاب جامعة الاسكندرية
طلاب جامعة الاسكندرية أثناء صورة تذكارية بالفيوم

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ونائبه الدكتور محمد عماد، الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، على رأس وفد من أعضاء هيئة التدريس بجامعتي الفيوم والإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك في تنفيذ الرؤية التنموية المستقبلية الشاملة لمحافظة الفيوم، التي طرحها طلاب وطالبات قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، على كافة الأصعدة.

 

حضر اللقاء الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة جامعة الفيوم والدكتورة منى سليمان رئيس قسم العمارة بالكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والمهندس هشام والي نقيب مهندسي الفيوم والدكتور أحمد الزيات مستشار محافظ الإسكندرية لشئون التخطيط والدكتور هشام سعودي نقيب مهندسي الإسكندرية والدكتور علاء الألفي رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية وأحمد شاكر رئيس مدينة الفيوم والدكتورة رشا مخلص مدير التخطيط العمراني بالمحافظة.

 

وقال الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم المتحدث الرسمي للمحافظة، أن زيارة وفد طلاب وطالبات قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية لمحافظة الفيوم تستمر على مدى ثلاثة أيام لاستكمال مشروعات التخرج الخاصة بهم من خلال المساهمة في وضع مخطط استراتيجي لمحافظة الفيوم بشكل عام يتماشى مع المخطط الاستراتيجي للدولة واستكمال الدراسات الواقعية للمخططات والوقوف على ما تم تنفيذه منها بناءً على المناقشات مع الجهاز التنفيذي للمحافظة وكذلك عرض الرؤى التنموية المستقبلية لتطوير المحافظة بشكل عام، ومدينة الفيوم بشكل خاص.

 

وأعرب محافظ الفيوم عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة، مؤكداً أهمية ترجمة الأفكار والدراسات البحثية إلى واقع ملموس على أرض المحافظة، وطرح المحافظ فكرة تنظيم جلسة حوارية بتنسيق مشترك بين جامعتي الفيوم والإسكندرية، يعرض خلالها الطلاب آليات تنفيذ المشروعات والرؤى المستقبلية للتطوير مع الجهاز التنفيذي للمحافظة.

 

كما استعرض "الأنصاري" بعض الجوانب الطبوغرافية للمحافظة، والمقومات الطبيعية والسياحية التي تتمتع بها، وما تشتهر به من منتجات زراعية وصناعات يدوية وحرفية، مؤكداً أن الفيوم تتمتع بميزة نسبية تتمثل في قربها من إقليم القاهرة الكبرى، وإقليم شمال الصعيد، لافتاً إلى التحديات التي تواجهها المحافظة في أعمال التطوير، كما استعرض محافظ الفيوم جهود المحافظة في تطوير المناطق غير المخططة، ورصف الطرق، وإنشاء محاور مرورية جديدة لتقليل الاختناقات، وكذلك أعمال تطوير ميدان السواقي، ومقترحات تطوير الميادين والشوارع الرئيسية، وخطط نقل الكيان الإداري للمحافظة إلى مدينة الفيوم الجديدة.

 

ووجه المحافظ، مدير إدارة التخطيط العمراني، بمراجعة المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للمحافظة، والمقترحات الجديدة لهذه المخططات، مع طلاب كلية الفنون الجميلة، لوضعها فى الحسبان خلال وضع رؤيتهم لأعمال التطوير المستقبلية للمحافظة.

 

فيما استعرض نائب المحافظ، عدداً من المقومات الطبيعية والسياحية والأثرية التي تتمتع بها المحافظة، والمبادرات التي تم إطلاقها، وجهود المحافظة لتطوير المزارات السياحية وتنشيط حركة السياحة الداخلية، كما استعرض نائب المحافظ، عدداً من الفعاليات التي استضافتها المحافظة أو التي تخطط لاستضافتها، والمعارض الدائمة بالمناطق السياحية، وكذلك المناطق الصناعية بالمحافظة، والمجمعات الصناعية المزمع تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزي إطسا ويوسف الصديق.

 

من جانبه، ثمّن رئيس جامعة الإسكندرية، جهود محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، في خدمة المحافظة، مشيراً أنه يمتلك الرؤية والمرجعية العلمية، والقدرة على اتخاذ القرار، مؤكداً ضرورة التكامل وتبادل الرؤى والأفكار بين الجامعات لتحقيق أهداف ومخططات التنمية ووضعها قيد التنفيذ، فيما أكد رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة مستعدة لتسخير كافة إمكانياتها العلمية والتعاون مع جامعة الإسكندرية، للوصول إلى تحقيق المخططات التنموية المطلوبة للمحافظة.

 

خلال اللقاء، عرض طلاب وطالبات قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، خطة تطوير محافظة الفيوم من خلال 80 مشروع معماري للتخرج، حيث تم عرض الوضع الراهن لإقليم شمال الصعيد بشكل عام، ومحافظة الفيوم بشكل خاص، كما تم عرض تاريخ الفيوم عبر عصورها التاريخية، والتكوين الجيولوجي، ومقوماتها الاقتصادية، ومخططات تطوير المحافظة بشكل عام، كما تم عرض فيلم تسجيلي صغير عن منطقة وادي الحيتان، وفيلم تسجيلي آخر حول معالم الفيوم السياحية

 

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الانصارى جامعتى الاسكندرية الفيوم الرؤية المستقبلية

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