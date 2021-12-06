محافظ الغربية يستقبل أجدع ست في مصر " شيماء مبروك"

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أجدع ست في مصر " شيماء مبروك" والتي تبلغ من العمر 41 عاما، وتعول ثلاث أطفال بمفردها عقب طلاقها وتناولت قصتها وسائل الإعلام المختلفة، بسبب كفاحها وعملها "عاملة دليفري" على دراجة هوائية، بالرغم من حالتها الصحية التي لا تسمح بذلك.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء، بتلبية جميع مطالب “شيماء”، حيث تكفلت مديرية التربية والتعليم بالمصاريف الدراسية للأطفال لحين التخرج مع توفير دعم مادي لهم من خلال جمعية رعاية الطلاب، كما تحملت مديرية الصحة بتوفير العلاج الخاص بها وتوجيها من الغد إلى مستشفى المنشاوي العام لإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، إلى جانب توفير دعم مادي وعيني من خلال مديرية التضامن الاجتماعي التي رافقتها إلى المنزل لمعاينته وتوفير كافة الاحتياجات.

كما عرض المحافظ توفير فرصة عمل لها أو توفير أحد الأكشاك التابعة للمحافظة أو توفير دراجة بخارية بدلاً من الهوائية تاركاً الاختيار للسيدة شيماء لاختيار ما يناسبها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.