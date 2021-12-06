عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يستقبل أجدع ست في مصر "شيماء مبروك"

محافظ الغربية يستقبل
محافظ الغربية يستقبل أجدع ست في مصر " شيماء مبروك"

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، أجدع ست في مصر " شيماء مبروك" والتي تبلغ من العمر 41 عاما، وتعول ثلاث أطفال بمفردها عقب طلاقها وتناولت قصتها وسائل الإعلام المختلفة، بسبب كفاحها وعملها "عاملة دليفري" على دراجة هوائية، بالرغم من حالتها الصحية التي لا تسمح بذلك.

 

ووجه المحافظ، خلال اللقاء،  بتلبية جميع مطالب “شيماء”، حيث تكفلت مديرية التربية والتعليم بالمصاريف الدراسية للأطفال لحين التخرج مع توفير دعم مادي لهم من خلال جمعية رعاية الطلاب، كما تحملت مديرية الصحة بتوفير العلاج الخاص بها وتوجيها من الغد إلى مستشفى المنشاوي العام لإجراء جميع الفحوصات والأشعة اللازمة، إلى جانب توفير دعم مادي وعيني من خلال مديرية التضامن الاجتماعي التي رافقتها إلى المنزل لمعاينته وتوفير كافة الاحتياجات.

 

كما عرض المحافظ توفير فرصة عمل لها أو توفير أحد الأكشاك التابعة للمحافظة أو توفير دراجة بخارية بدلاً من الهوائية تاركاً الاختيار للسيدة شيماء لاختيار ما يناسبها.

العثور على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية بالغربية

ضبط 17 مركبة مخالفة في حملات مرورية بالغربية

جولة صباحية واجتماع لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بزفتى

غلق وتشميع 26 منشأة مخالفة للمواعيد الجديدة في الغربية

نفوق 3500 كتكوت.. حريق يلتهم مزرعة دواجن بالمحلة

إغلاق مقاهي وإزالة إشغالات في جولة مسائية لمحافظ الغربية بطنطا

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

مديرية الصحة فرصة عمل وزارة الصحة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية حياة كريمة الاحتياجات توفير فرصة عمل وزارة التضامن الاجتماعي وكيل وزارة التربية والتعليم التضامن الاجتماعي أجدع ست في مصر وزارة التربية والتعليم دعم مادي

موضوعات متعلقة

وكيل صحة الغربية يتفقد السيارات المتنقلة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحلة

"الاستراتيجية القومية لمواجهة الإدمان وتحديات التنمية".. في ندوة بـ"صيدلة طنطا"

محافظة الغربية تطلق سلسلة فعاليات بـ حملة "معاً ضد العنف" ..صور

العثور على لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تحرير 14 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية بالغربية

ضبط 17 مركبة مخالفة في حملات مرورية بالغربية

جولة صباحية واجتماع لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة بزفتى

غلق وتشميع 26 منشأة مخالفة للمواعيد الجديدة في الغربية

ترشيحاتنا

عند اختلاف الزوجين.. دار الإفتاء توضح لمن تكون ولاية الإنجاب

بعد عرض حالته في "صالة التحرير".. "حماة الوطن" يستجيب لعلاج الطفل يوسف

قادرون باختلاف |إنسانية السيسي مع ذوي الهمم تلقى إشادة حقوقية واسعة

أزهري: صالحون جربوا قراءة سورة يس فوجدوا فيها نفعا وخيرا كثيرا

إيران.. انفجار هائل في خط أنابيب غاز جنوب طهران|فيديو

كأس العرب.. موريتانيا تهزم سوريا 2 / 1 في الوقت القاتل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

طارق شوقي : جهود تطوير المناهج توائم متطلبات سوق العمل

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

انتشار أمنى مكثف .. شلل مرورى فى شوارع وكباري وسط القاهرة

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رحمة خالد.. عبد الرحمن عرام أول مذيع من ذوي الهمم بدعم السيسي

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

فيديو

بدءا من اليوم.. مدارس القاهرة تستعد لـ تطعيم الطلاب بـ لقاح كورونا

دوللي شاهين: المصالح بتضارب.. فنانين كتير باعوني وبحترم كل الناس

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ