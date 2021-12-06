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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات يابانية SUV موديل 2021 في قطر.. سعر ومواصفات| صور

5 سيارات ياباينة
5 سيارات ياباينة SUV موديل 2021 في قطر

تشتعل المنافسة في فئة سيارات الـ SUV بالسوق القطري في الفترة الحالية خاصةً بين السيارات اليابانية موديلات 2021، والتى تلقي اقبالاً كبيراً من محبي هذه الفئة، لما توفره من مساحة رحبة وتجهيزات متنوعة ترضي جميع الأذواق. 

يطرح موقع "صدى البلد" الإخباري سعر ومواصفات 5 سيارات SUV موديل 2021 يابانية في السوق القطري.

 

 

1 ـ هوندا HRV

تتمتع سيارة هوندا HRV موديل 2021 بمحرك 4 سلندر، سعة 1800 سي سي، قادر على توليد قوة 148 حصان، و175 نيوتن. متر من عزم الدوران، و يمكنها التسارع من 0 حتى 100 كم  ساعة خلال 10.1 ثانية و تستهلك 7.5 لتر بنزين لكل 100 كم.

حصلت سيارة هوندا HRV موديل 2021على تصميم خارجي مميز، و مقابض علوية للأبواب الخلفية، ومصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED، ومرايات جانبية مدعومة بشرائح ضوئية، بالإضافة إلى عجلات رياضية بلغ قياسها 16 بوصة تتوسطها جنوط معدنية ذات طابع هندسي فريد، و سبويلر خلفي أنيق، وعواكس ضوئية على جانبي منظومة العادم.

أسعار هوندا HRV موديل 2021 في قطر:

الفئة الأولى I-VTEC DX بسعر69999 ريال.

الفئة الثانية I-VTEC LX بسعر78999 ريال.

الفئة الثالثة I-VTEC EX بسعر89999 ريال.

2 ـ نيسان كيكس

تستمد نيسان كيكس قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 119 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة XTRONIC  من طراز CVT.

كما تمتعت نيسان كيكس بمقصورة داخلية متطورة، تتوسط قمرة القيادة شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط يبلغ قياسها 8 بوصة تدعم أنظمة الهواتف الحديثة، و تضم أيضا مقود حركة مزود بأنظمة التحكم و الرفاهية، بالإضافة إلى لوحة عدادات بلغ قياسها 7 بوصة.

أسعار كيكس موديل 2021 في قطر:

الفئة الأولى S بسعر 62000 ريال.

الفئة الثانية SVبسعر 69000 ريال.

الفئة الثالثة SL بسعر 83000 ريال.

3 ـ سوزوكي فيتارا

حصلت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 على محرك سعة 1600 سي سي، قدر على توليد قوة 120 حصان، وعزم أقوى للدوران 154 نيوتن .متر، متصلة بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

زودت سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات والتجهيزات ومنها الوسائد الهوائية، وأنظمة الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني للفرامل EBD، والثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة مساعدة عند صعود المرتفعات HSA، ومراقبة ضغط الإطارات.

أسعار سوزوكي فيتارا موديل 2021 في قطر:

الفئة الأولى GLX 2WD بسعر60000 ريال.

الفئة الثانية GLX PLUS بسعر67000 ريال.

الفئة الثالثة GLX بسعر72000 ريال.

4 ـ  مازدا cx3

تأتي سيارة مازدا cx3 موديل 2021 بمحرك 2000 سي سي 4 سلندر، ينتج قوة 110 حصان، وعزم دوران 144 نيوتن متر، وناقل حركة  أوتوماتيك بـ 6 سرعات، وتعمل بمنظومة، جر أمامي، مع خزان وقود 48 لتر.

جاءت سيارة مازدا cx3  موديل 2021 بشاشة داخلية 7 بوصة، ونظام صوت 6 سماعات، وتكييف أوتوماتيكي الأداء، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة ومفتاح ذكي لفتح السيارة، واضاءة ليد أمامية وخلفية، و بها نظام صوتي فاخر من BOSE .

أسعار مازدا cx3  موديل 2021 في قطر:

الفئة الأولى GS FWD بسعر69900 ريال.

الفئة الثانية SV AWD بسعر91000 ريال.

5 ـ تويوتا راف فور

تستمد السيارة تويوتا راف فور موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 170 حصان، و 207 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية الأداء طراز CVT.

تتوافر سيارة تويوتا راف فور موديل 2021 على جنوط ألومنيوم مقاس 17 بوصة، أنوار أمامية  LED و إضاءة نهارية، و إمكانية الدخول بدون مفتاح ريموت كونترول، و المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي مع إشارات انعطاف، ومقابض الأبواب الخارجية بلون الهيكل.

أسعار تويوتا راف فور موديل 2021 في قطر:

الفئة الأولى EX بسعر 80000 ريال.

الفئة الثانية VXبسعر 80000 ريال.

الفئة الثالثة 4WD EXR بسعر96000 ريال. 

الفئة الرابعة GX بسعر109000 ريال.

الفئة الخامسة VXR بسعر 120000 ريال.

سيارات SUV السوق القطري هوندا نيسان

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