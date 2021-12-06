معرض مدينتي الأول للكتاب يناقش أعداء مصر الخمسة

عقد بمعرض مدينتي للكتاب، اليوم الإثنين، لقاء مفتوح مع المستشار أمير رمزي، وأداره الدكتور خالد منتصر، والذي تحدث عن ضرورة إقامة معرض للكتاب في أكثر من مكان، إذ أوضح أن التصنيع الثقافي الثقيل لن يتحقق إلا من خلال وزارة الثقافة وهيئة الكتاب.

وعن كتاب “أعداء مصر الخمسة”، قال: “استفدت منه كثيرا على المستوى الشخصي فهو يختلف عن كتب أخرى في عدة نقاط أولها مؤلفه فهو رجل قضاء ويعمل بالمجال الخدمي، ولذلك يستطيع التركيز على المشكلة وتقديم الحلول، فقد أكد الكتاب وجود خمسة أعداء لمصر وهم؛ الفقر والجهل والظلم والمرض والفوضى”.

وأضاف أن الكاتب استخدم لغة موجزة ومنجزة، واهتم أيضا بتقديم الإحصائيات والأرقام التي تدعم الكتاب، كما طالب بضرورة أن تدرس أجزاء من الكتاب لتكون مقررا دراسيا ضمن مناهج كتب وزارة التربية والتعليم.



عدو داخلي

من جانبه وجه المستشار أمير رمزى الشكر لهيئة الكتاب ولمدينتى، وقد أشار لأهمية القراءة ومعارض الكتب. وعن عنوان الكتاب قال: "شغلنى لفظ أعداء لأني يهمنى كمصري داخل المجتمع فأنا أريد أن أعرف عدوى الداخلي لأحاربه وهذا هدفي من الكتاب فقد رصدت أعداء مصر وهم؛ الفقر والجهل والظلم والمرض والفوضى.

وأضاف أن الفقر يمثل ٣٠٪ من المجتمع، وكذلك الجهل الذي يوجد بنسبة عالية جداً، وعن الظلم المجتمعي قال إن عدد الدعاوى كبير جدا، فهناك 30 ألف غارمة، وكذلك هناك ملايين المرضى، إذ إن المرض يتناسب عكسيا مع التحض، لذلك فالدولة تحاول أن تحاربه خلال الفترة الحالية.