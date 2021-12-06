بإطلالة جذابة.. تارا عماد تنشر صورة جديدة عبر انستجرام

نشرت الفنانة تارا عماد صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وظهرت الفنانة بإطلالة متميزة مرتدياً فستاناً أبيض، معلقًة: “ مبسوطة اوي بوجودي في افتتاح اول مهرجان سينمائي في السعودية، شكر خاص على دعوتي وبتمنى التوفيق لكل القائمين على هذا المهرجان و كل المشاركين في المسابقات”.

وجاءت تعليقات المتابعين كالآتي: "إية الحلاوة دية يانجمة "،"الفستان حلو أوووي "،"المهرجان نور بحضورك ".

ويذكر أن تارا عماد انضمت إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، الذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

ويعد فيلم الجواهرجي التعاون الأول لـ تارا عماد مع كل من الفنانين محمد هنيدى ومنى زكى.

فيلم الجواهرجي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى ، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.

أحدث أعمال تارا عماد كانت في الموسم الرمضاني 2021 من خلال مشاركتها في بطولة مسلسلي موسى مع محمد رمضان وإخراج محمد سلامة، وضد الكسر مع نيللي كريم وإخراج أحمد خالد.