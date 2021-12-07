هدى الإتربي تطل على جمهورها بالروب الأبيض.. صور



شاركت الفنانة الشابة هدى الاتربي جمهورها في صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "أنستجرام".



وظهرت هدى الاتربي في الصورة مرتدية روب أبيض، ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة التي كشفت عن رقتها وجمالها الطبيعى وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.



يذكر ان اخر اعمال هدى الاتربي مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.