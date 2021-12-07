إيمان الحصري: مضيت على إقرار في ألمانيا بأن العملية قد تؤدي للوفاة..فيديو

نجحت بنسبة 100%..

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، تفاصيل رحلة علاجها في ألمانيا من أجل تحسن حالتها الصحية بعد تعرضها لـ خطأ طبي أثناء إجراء عملية .



وقالت إيمان الحصري في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" تم تحديد موعد العملية في ألمانيا كما تم التحضير للعملية لمدة أسبوعين قبل إجراء العملية ".





وتابعت ايمان الحصري:" مضيت على إقرار بأن العملية قد تؤدي للوفاة خاصة وأنني أجريت عدد كبير من العلميات الخاطئة".



واكملت ايمان الحصري :" العلمية لم تكن اختيارية وكان من الضروري إجرائها كي اعود للحياة الطبيعية ودخلت عملت العملية واستمرت لـ 7 ساعات، وبعد العملية بدأت اشعر بالتحسن وابلغوني ان العملية نجحت بنسبة 100%".

