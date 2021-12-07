مش هسيب حق ابني.. أبو يكشف تطورات الحالة الصحية لنجله بعد إصابته بارتجاج في المخ| خاص

كشف الفنان أبو، تطورات الحالة الصحية لنجله؛ بعد إصابته بكسر في الأنف وارتجاج في المخ، بسبب لعبة في ملاهي.

وقال أبو في تصريح لـ صدى البلد: ابني يعاني من ارتجاع في الدم، كما يعاني من صعوبة في التنفس، ومن المفترض أن يجري عمليات جراحية خلال الساعات المقبلة.

واختتم أبو حديثه: أنه لن يترك حق ابنه، وسيتخذ إجراء قانونيا تجاه المكان.

زوجة "أبو" تكشف تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ بسبب لعبة في ملاهي

كشفت نهال لهيطة، زوجة الفنان "أبو"، تفاصيل إصابة نجلها بكسر في الأنف وارتجاج في المخ بسبب لعبة في ملاهي.

وقالت "لهيطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "ابني كان بيعلب في منطقة مخصصة للألعاب"، متابعة: "المفروض فيه مدربين بيوجهوا الأطفال للعب والمفروض فيه دكتور في المكان".

وأضافت: "المدرب طلع ابني وقفه في أعلى مكان، ووجهه يقف بظهره"، مردفه: "الولد وقف وقفز بظهره، وأما نزل اتصدم، المفروض أن مناخيره اتكسرت، لكن لما أخذناه المستشفى؛ طلعت اتدشدشت، ومفيش مناخير دلوقت".

وأوضحت: "المفروض إن المكان فيه دكتور، بس مكنش فيه، بس هما استعانوا بدكتور من خارج المكان، وأما الدكتور وصل؛ قال إن مناخيرة اتكسرت، واستعدل حاجه في مناخيره بدون إذني".

وتابعت: "أما نقلناه للمستشفى طلع عنده ارتجاج في المخ، وفضل 40 ساعة يرجع دم.. وطلعت المناخير متدشدشة"، موضحة: "مش بيعرف يتنفس من مناخيره، وهنعمل له عملية تجميل".

وأكملت نهال لهيطة، زوجة الفنان أبو،: "الواقعة كانت من الممكن تتسبب له في كسر بالرقبة".