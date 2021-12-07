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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ملكة بكل الطرق.. محمد زيدان يتغزل في زوجته ميناس

محمد زيدان وزوجته
محمد زيدان وزوجته

نشر محمد زيدان لاعب منتخب مصر السابق، صورة تجمعه بزوجته ميناس، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، متغزلاً فيها، بكلمات رقيقة ورومانسية؛ ليعبر لها عن مدى حبه. 

وعلق زيدان على الصورة: "ملكة بكل الطرق"، حيث نالت الصورة إعجاب عدد كبير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي. 

ميناس هي الزوجة الثانية للاعب محمد زيدان بعد زوجته الدنماركية ‏شتينا، وتتمتع، بذوق رفيع وستايل خاص فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها فى مختلف المناسبات، فهي تعتمد على الملابس التي تكشف عن رشاقتها وقوامها المثالي.

ويعد محمد زيدان أحد أبرز نجوم الكرة المصرية؛ ولعب دورا مهما في حصول المنتخب المصري على بطولة أمم إفريقيا عام 2008.

وبدأ محمد زيدان مشواره الكروي مع النادي المصري البورسعيدي موسم 1998-1999م، ولعب لعدة أندية ألمانية مثل فيردر بريمن وماينز وهامبورج، وكان أبرزهم وأفضلها بوروسيا دورتموند.

وأصر يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي، على ضم محمد زيدان وجعل منه نجم الدوري الألماني، وهو أيضا الذي أصر على محمد صلاح الفرعون المصري وجعل منه لاعبا ينافس على لقب أفضل لاعب في العالم.

محمد زيدان كان واحدًا من أفضل النجوم المصريين المحترفين فى الخارج، وقدم مستويات رائعة في الملاعب الألمانية، مع الأندية التى لعب لها هنالك، وهى فيردر بريمن، ماينز، هامبورج وبوروسيا دورتموند، وسجل هدفا رائعا بقميص هامبورج فى شباك ريال مدريد.

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IMG_٢٠٢١١٢٠٧_٠٣٠٠٢٤
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IMG_٢٠٢١١٢٠٧_٠٢٥٣٠٨
محمد زيدان يتغزل في زوجته ميناس زوجة لاعب منتخب مصر السابق بوروسيا دورتموند منتخب مصر

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