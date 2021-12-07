مهرجان آفاق مسرحية يعلن قائمة العروض المصرية المؤهلة لنهائيات دورته السابعة

أعلنت الإدارة المنظمة لمهرجان "آفاق مسرحية"، القائمة النهائية للعروض المسرحية المصرية المؤهلة لمرحلة النهائيات بدورته السابعة، التي ستقام على مسرح الهناجر بالأوبرا خلال الفترة من 20 ديسمبر إلى 26 ديسمبر الجاري.

وقال المخرج هشام السنباطي مؤسس وأمين عام المهرجان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه تم تأهيل 7 عروض مسرحية مصرية في مختلف المسابقات من المرحلتين الأولى والثانية للمشاركة في المرحلة الثالثة والأخيرة "النهائيات"، موضحا أنه في مسابقة العروض الطويلة تم تأهيل عرضي "العهد السليماني" لفرقة 500 ب من محافظة القاهرة، و"راغم" لفرقة كيان فنان من محافظة الجيزة.

وفي مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة يشارك عرض "عريس عروسة البحر" لفرقة مركز شباب النصر من الإسكندرية، وفي مسابقة مسرح الطفل يشارك عرض "الفتيات الخارقات" لفرقة باب الفن من الإسكندرية، وفي مسابقة العروض القصيرة يشارك عرض "الفار الطباخ" لفرقة أوكتاف، وفي مسابقة المايم عرض "الأراجوزة"، وفي مسابقة المسرح الأسود يشارك عرض "لعنة الفراعنة" لفرقة مراية من المنيا.

جدير بالذكر أن مهرجان "آفاق مسرحية" يهدي دورته السابعة هذا العام إلى اسم الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تقديرا لتاريخها الفني الكبير، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبدعم من قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وصندوق التنمية الثقافية، والهيئة العامة لقصور الثقافة، وترأس المهرجان شرفيا هذا العام الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، وأمين عام المهرجان ومؤسسه هشام السنباطي، والمدير التنفيذي سالي سليمان، والمدير الفني رانيا الشامي.