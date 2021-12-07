بفستان ملفت.. مروة الأزلي تبرز أنوثتها في أحدث إطلالة

نشرت الفنانة مروة الأزلي، صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، خلال حضورها حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وظهرت مروة الازلي في الصورة بفستان بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا أنيقا باللون الأصفر، ينتمي لصيحة الكتف الواحد، وشعرها المنسدل علي الاكتاف، واختارت تسريحة شعر مميزة ووضعت لمسات من المكياج الصاخب ذات الألوان الترابية مع أحمر الشفاه.



وشاركت مروة الأزلي في دراما رمضان بمسلسل «نسل الأغراب» من بطولة كل من أحمد السقا وأمير كرارة، وأحمد مالك، وأحمد داش، ومي عمر، ونجلاء بدر، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وهدير عبدالناصر، وفردوس عبدالحميد، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، ودياب، سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي.



وينتمي مسلسسل «نسل الأغراب» إلى الدراما الصعيدية، حيث يُجسد أحمد السقا، دور شخص يُدعى «غفران الغريب»، بينما يظهر أمير كرارة، في دور شقيقه «عساف الغريب»، وتقع بينهما العديد من المشكلات بسبب النساء والغيرة الشديدة ويتصارعان سويًا ويحاول كل منهما الانتصار لنفسه ولو على حساب الآخر فضلًا عن أن كل منهما من أم مختلفة.



وشاركت النجمة مروة الأزلي مؤخرا في مسلسل "60 دقيقة"، مكون من 9 حلقات، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج مريم أحمدى، وتجسد بطلة العمل دور فتاة تدعى ياسمين.



وتدور أحداث المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة، حيث تتوالى في حقبتين مختلفتين، وتقدم ياسمين من خلاله أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة العمل كل من سوسن بدر، شيرين رضا، صبري فواز، ثراء جبيل، محمود نصر، السعودية فاطمة النبوي، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق.