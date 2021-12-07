واثق الخطوة يمشي ملكا.. سمر يسري تنشر صورا من أحدث إطلالاتها



نشرت الاعلامية سمر يسري جلسة تصوير جديدة عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سمر يسري بإطلالة أنيقة وارتدت فستانا بصيحة الكتف الواحد باللون الابيض ، وكتبت: "واثق الخطوة يمشي ملكا" وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي امتدح إطلالتها".



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت سمر على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



وقدمت الإعلامية سمر يسري، العديد من الأفكار المبتكرة على الشاشة منها برنامج: سمر والرجال، ليلة سمر، أنا وأنا، حفلة 11، وغيرها من البرامج وآخرها ما يعرض حاليا علي شاشة الحياة وهو برنامج "يوم ليك"، والذي استهلته بحلقة من جزأين مع واحد من أكبر نجوم الوطن العربي هو النجم راغب علامة.