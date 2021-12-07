ماسكة اللجام.. أحدث إطلالة لـ نادين نسيب نجيم مع حصان عربي

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة لها.

وظهرت نادين نسيب نجيم، ممسكة بلجام حصان عربي أصيل، وكانت ترتدي توب أبيض مكشوف البطن، وبنطال أسود أنيق، ورفعت شعرها منسدلا للخلف على ظهرها، حيث لاقت إعجاب متابعيها.



نادين نسيب نجيم مواليد 7 فبراير 1984، وهي ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وتحمل لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية؛ نسبة لوالدتها.

احدث اعمال نادين نسيب نجيم مسلسل صالون زهرة وهو عمل اجتماعي يناقش في قصته العديد من القضايا التي يعاني منها المجتمع في لبنان، ويتخلله العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية التي تقع فيها زهرة صاحبة الكوافير الحريمي.



وتلعب نادين نسيب نجيم دور زهرة يونس صاحبة الكوافير التي ترعى أسرتها بما فيها شقيقها وجدها وشقيقتها التي يعتدي زوجها عليها بالضرب وتتصدى له أختها حماية لها.

ويشارك في بطولة صالون زهرة مجموعة كبيرة من النجوم منهم طوني عيسى، زينة مكي، فادي أبو سمرا، أنجو ريحان، لين غرة، رشا بلال، علي سكر، نهلة عقل داوود، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج جو بوعيد.



وتزوجت نادين نسيب نجيم من المهندس اللبناني ولاعب البوكر «هادي الأسمر» في 16 يونيو 2012 بعد قصة حب دامت لشهور، ورزقت منه بولدين هما «هافن» عام 2013 و«جيوفاني» عام 2014، وفي سبتمبر 2019 أعلنت انفصالهما بشكل ودي.