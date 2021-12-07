آخر مستجدات مفاعل الضبعة .. روس اتوم تنظم منتدى الطاقة النووية

تنظم شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بقدرة 4800 ميجا وات منتدى الطاقة النووية المصرى الروسى، بالتعاون مع هيئة المحطات النووية، اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، و الدكتور سامى شعلان رئيس هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، و الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية.

ومن المقرر أن يناقش المنتدى اخر مستجدات اعمال الإنشاء بالمحطة النووية بالضبعة، ومستوى الجودة ومعايير الأمان النووى بالمحطة، والمواصفات الخاصة بتمصير المحطة النووية، بالإضافة إلى مناقشة فرص التعاون فى بناء مشروع الضبعة.



ويناقش المنتدى أيضا تمصير المعدات و الادوات المستخدمه فى المشروع و الاحتياجات والمواد المستخدمة واحتياجات المشروع من خطوط و مواسير.

كانت قد وقعت مصر وروسيا على اتفاق مبدئي، بموجبها ستقوم روسيا ببناء وتمويل أول محطة للطاقة النووية في مصر.، في نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتبلغ تكلفة المشروع 28.75 مليار دولار ،ستقوم روسيا بالتمويل بنسبه 85% من المشروع في صورة قرض حكومي بينما ستتكفل مصر بتمويل ال 15% الباقية.ينص الاتفاق على أن القرض يستخدم على مدار ثلاثة عشر عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض مع استلام أول دفعة من القرض وتبلغ سعر الفائدة 3% سنويًّا.