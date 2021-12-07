للسعوديين.. اعرف ميعاد صرف الدعم من حساب المواطن

أفاد برنامج حساب المواطن بالمملكة العربية السعودية، بأنه سيتم صرف الدعم للمستفيدين من البرنامج، لدفعة شهر ديسمبر، يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك ردا علي استفسار أحد المواطنين السعوديين الذي قال فيه: “وفقًا للتقويم سيكون صرف دعم ديسمبر يوم الجمعة، فهل سيتم الصرف يوم الخميس؟”.

وبيًن حساب “خدمة المستفيدين”، التابع للبرنامج، عبر “تويتر”، ردًا على استفسار المواطن السعودي ، أنه “يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع”.

وقال الحساب أيضا إنه سيتم صرف الدعم للدفعة التاسعة والأربعين (شهر ديسمبر 2021) يوم الخميس المقبل بتاريخ 9 ديسمبر.