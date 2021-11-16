عاجل
توجيهات عاجلة من وزير التنمية المحلية لمحافظ القاهرة.. استكمال تطعيم العاملين بالمحافظة.. التصدى للجراجات المغلقة أسفل العقارات.. إزالة التعديات على أراضى الدولة.. مراقبة منظومة النظافة الدلتا التكنولوجية تطبق قرار عدم السماح لغير المطعمين من الدخول الجامعة الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال V6 لأول مرة.. أستون مارتن تعود لجذورها بإصدار صيني حصري الليل وآخره.. عندما تمنت النساء زواج الرجل من الثانية| نوستالجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طريقة تقديم اعتراض على دفعة شهر نوفمبر في حساب المواطن بالسعودية

صدى البلد

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بالسعودية بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ48، لشهر نوفمبر2021م.

وأوضح البرنامج أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغًا قدره 1.9 مليار ريال في ‏حسابات المستفيدين، مخصص ‏دعم شهر نوفمبر، فيما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال.

وبلغ إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

بالنسبة إلى طريقة تقديم أعتراض إلى حساب المواطن والتي تتم بشكل إلكتروني فإنها تتمثل في الخطوات الآتية:

  • الدخول على الموقع الرسمي لحساب المواطن.
  • ثم تقوم بإضافة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في استخدم المستخدم وكلمة المرور.
  • بعدها تقوم بإضافة رمز التحقق للتسجيل.
  • الضغط على طلبات الاعتراض.
  • الضغط على تقديم الأعتراض.
  • بعد أن تقوم بإضافة جميع البيانات تقديم طلب الاعتراض.
  • الضغط على تقديم الاعتراض على الأهلية

اعتدى على مقيمة وطفلتها.. الشرطة السعودية تكشف تفاصيل ضبط مخالف لنظام الحدود

صحف الكويت: الأمير يستعين بولي العهد لممارسة اختصاصات دستورية.. استمرار صرف دعم العمالة خلال فترة التجنيد.. الكويت تستنكر استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

برنامج حساب المواطن حساب المواطن السعودية أخبار السعودية الأن اخبار المملكة

ترشيحاتنا

الحبس 10 سنوات .. مشروع قانون جديد لمواجهة عنف الآباء ضد الأطفال

V6 لأول مرة.. أستون مارتن تعود لجذورها بإصدار صيني حصري

الليل وآخره.. عندما تمنت النساء زواج الرجل من الثانية| نوستالجيا

معدل إصابات كورونا أقل من وفياتها.. ظاهرة غريبة تحدث في روسيا

دعاء مستجاب للمريض .. يحقق الشفاء العاجل بإذن الله

ما حكم صبغ الشعر للرجال؟ .. أمين الفتوى يجيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فصل الشتاء الأصعب في تاريخ مصر | رئيس هيئة الأرصاد ينصح بأمرين

هجوم إرهابي.. شاهد لحظة قفز سائق من التاكسي قبل أن يفجر الراكب نفسه | فيديو

مفاجأة.. عودة مرتضى منصور للزمالك الخميس

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16- 11- 2021 .. تعرف

بعد واقعة المرج.. تعرف على خطة وزارة النقل لإلغاء "سلالم الدائري" بالكامل

من جنسية عربية.. أول صور للإرهابي الذي فجر نفسه أمام مستشفى ليفربول|شاهد

طارق شوقي: إلغاء نماذج الامتحانات بشكل نهائي

2000 جنيه لكل أسرة.. قرارات مهمة لمساعدة متضرري سيول أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مثير للسخرية.. شاهد لحظة سقوط امرأة حوثية بالسلاح خلال عرض عسكري|فيديو

ماذا يحدث عند وضع بصل في غرفة النوم فى زمن إنتشار الفيروسات ؟

مسئول نظافة في الكويت يدهس العمال بسيارته أثناء مطالبتهم بأجورهم|فيديو صادم

الطالع بجنيه والنازل بـ نص.. فهلوة أهالي المرج تتسبب في إلغاء الميكروباص أعلى الدائري| صور

فيديو

بين العصرية والغرابة| سر ملابس محمد رمضان الغريبة .."عرض مستمر"

فيديو جراف.. فيديو لبساط سحري يجوب شوارع دبي يثير ضجة على مواقع التواصل

فيديو جراف.. أهالي الفيوم يضبطون حرامي موبايلات ويربطونه في عامود

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع «بشير 22» بالجيش الثانى الميدانى.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

نتالي قباني: المرأة في الإعلام

المستشار أسامة الصعيدي يكتب:بعد الإطلاع.. احذروا عقاب البلطجة والتنمر

سمير غريب يكتب : قضايا سوق الفن التشكيلي

داليا السبع تكتب: أفول الثقافة التقليدية في ظل المعلوماتية الرقمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

إيمان الدربي

أحوال النساء

اﻟﻤﺰﻳﺪ