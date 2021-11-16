طريقة تقديم اعتراض على دفعة شهر نوفمبر في حساب المواطن بالسعودية

أعلن برنامج "حساب المواطن"، بالسعودية بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبلغ استحقاق الدعم للدفعة الـ48، لشهر نوفمبر2021م.

وأوضح البرنامج أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن.

وكان البرنامج قد أودع في وقت سابق، مبلغًا قدره 1.9 مليار ريال في ‏حسابات المستفيدين، مخصص ‏دعم شهر نوفمبر، فيما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال.

وبلغ إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين المكتملة طلباتهم منذ انطلاقته 107 مليارات ريال، منها أكثر من 892 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.‏

خطوات تقديم اعتراض حساب المواطن

بالنسبة إلى طريقة تقديم أعتراض إلى حساب المواطن والتي تتم بشكل إلكتروني فإنها تتمثل في الخطوات الآتية: