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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. 5.66 مليون زيارة لـ «إكسبو» حتى 5 الجاري

أكسبو 2020
أكسبو 2020

شهد «إكسبو 2020 دبي» عدداً كبيراً من الزيارات بلغ 5,66 مليون زيارة حتى الخامس من شهر ديسمبر الجاري، تمتع فيها الزوار بالعديد من العروض الثقافية والترفيهية والرياضية الرائعة والتي كان أبرزها احتفالات عيد الاتحاد الخمسين لدولة الإمارات.

وخلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، زار موقع الحدث الدولي ما مجموعه 5383 مسئولاً حكومياً، كان من ضمنهم رؤساء دول، ورؤساء حكومات، ووزراء، للمشاركة في الفعاليات الرسمية، أو الاحتفال بالأيام الوطنية لدولهم في «إكسبو 2020»، في 10,461 فعالية استضافها الحدث الدولي خلال شهرين من انطلاقته.

هنّأ رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، الإمارات على تنظيم «إكسبو 2020» وجعله حدثاً ناجحاً، خلال زيارته لموقع «إكسبو 2020 دبي» خلال الأسبوع الماضي.

ويحمل 6 من أصل 10 زوار (أي ما نسبته 57 في المئة من الزوار) تذكرة إكسبو 2020 الموسمية، مع زيارات متكررة بلغ عددها 1.2 مليون زيارة في الشهرين الأولين، ما يُثبِت أن يوماً واحداً غير كافٍ لاختبار كل ما يوفره «إكسبو 2020» من تجارب.

وشهد الحدث الدولي نحو 890 ألف زيارة خلال الأسبوع الذي تزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، فيما كشف «إكسبو» أن 2.2 مليون شخص من زوار الحدث استخدموا مترو دبي، وأكثر من 600 ألف رحلة لحافلات إكسبو Expo Rider.

وقالت ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لإكسبو 2020 دبي: «نحن سعداء بهذه الأرقام، وبأن الكثير من الزوار قرروا الاحتفال معنا هنا في «إكسبو 2020 دبي» بلحظة مميزة مثل عيد الاتحاد الخمسين. هذه الأرقام دليل على العمل الدؤوب الذي بذلته جميع الجهات المعنية، بدءاً بتنظيم واستضافة فعاليات رائعة تحث الناس على الزيارة مراراً وتكراراً، ووصولاً إلى جمع صُنّاع التغيير العالميين معاً على منصة مؤثرة من أجل التعاون والعمل المشترك، إضافة إلى تدابير «كوفيد-19» الصارمة التي اتخذناها، والتي تتيح لنا استقبال هذه الأعداد الكبيرة على نحو آمن ومطمئن».

شكّل الزوار من خارج الدولة أكثر من ربع عدد الزوار (ما نسبته 28 في المئة) خلال شهر نوفمبر وتصدرت الهند، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة الدول التي جاء منها الزوار الدوليون.

أما برنامج «إكسبو 2020» للمدارس، فجذب نحو 250 ألف طالب من مدارس خاصة ورسمية من جميع أنحاء دولة الإمارات، شاركوا في 10,000 جولة مدرسية مخصصة تضم «إرث دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«عالم الفرص»، و«الكون في حركة»، و«الكوكب المستدام»، فيما شارك صغار موهوبون في إضفاء المتعة على أوقات الزوار من خلال أدائهم من على المنصات، في إطار الأنشطة الترفيهية الشهيرة التي يقدمها «إكسبو 2020.

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