النيابة تحقق في الحادث.. مدرس يعتدي علي طالب بالضرب داخل سنتر دروس خصوصية بالمحلة ..صور

شهد سنتر للدروس الخصوصية بمنطقة منشية البكري بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية واقعة تعدي مدرس لغة فرنسية علي طالب عمره 16 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي باستخدام العصا والأرجل والأيدي.

وذلك بسبب مزاحه مع زميله قبل بدء إحدى الحصص الدراسية ، وهو ما تسبب في إصابة الطالب بسحجات وكدمات وجروح سطحية في أماكن حساسة متفرقة من جسده نقل علي أثرها عقب الواقعة إلي مستشفي المحلة العام لإسعافه.

فيما أعطى المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم تعليماته إلى رئيس نيابة ثان المحلة بفتح باب التحقيق في واقعة الاعتداء على الطالب ، وسماع أقوال شهود عيان واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة مع المدرس المتهم .



كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد حوام مأمور قسم شرطة ثان المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بوصول المدعو"م.ر.ر.ا" 16 سنة طالب بالصف الثاني الثانوي إلي مستشفي المحلة العام مصاب بكدمات وسحجات بالذراع وكدمات بالرأس والأطراف جسده .

وكشفت أسرة الطالب المبلغ في حيثيات البلاغ الذي يحمل رقم 15262 لسنة 2021 جنح ثان المحلة الكبري أن محلهم يعد طالب لم يتجاوز عمره 16 سنة قد مازح أحد زملائه حال تلقيه إحدي الحصص الدراسية بسنتر للدروس الخصوصية بمنطقة منشية البكري بدائرة القسم وتعرض للاعتداء والضرب الوحشي علي أيدي مدرس لغة فرنسية.

كما اتهمت أسرة الطالب المدعو "محمد .ق " مدرس اللغة الفرنسية باستخدام العصا والارجل والأيدي بعدما احتجز الطالب عقب انتهاء الحصة الدراسية وانهال عليه بالضرب والسباب دون رحمه أمام أعين زملائه.



أعطي مدير أمن الغربية توجيهاته بتشكيل فريق بحث جنائي لضبط المتهم في الواقعة وعرضه وتقديمه علي النيابة العامة.



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لمعاينة موقع الحادث وضبط المتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث وأمرت بسرعة التحريات وضبط المدرس المتهم.

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