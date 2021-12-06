محافظ الغربية يبحث آليات تطوير العمل بإدارتي الهندسة والتخطيط

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تحديات العمل وكيفية تذليلها مع المهندسين العاملين بإلادارة الهندسية وإدارة التخطيط العمراني.

وحضر الاجتماع اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس علي سالم مدير إدارة التخطيط العمراني.

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارتين والتواصل المباشر مع المهندسين لسماع طلباتهم ومناقشة ما يواجههم من تحديات ووضع آلية لتذليلها في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وطرح مهندسو الإدارتين عدة مشاكل منها نقص العدد وصعوبة التنقل بين المواقع، ووجه المحافظ السكرتير العام بحل جميع المشاكل التي عرضها المهندسون.