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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يبحث آليات تطوير العمل بإدارتي الهندسة والتخطيط

محافظ الغربية يبحث
محافظ الغربية يبحث مع الهندسية والتخطيط آليات تطوير العمل

بحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، تحديات العمل وكيفية تذليلها مع المهندسين العاملين بإلادارة الهندسية وإدارة التخطيط العمراني.

 

وحضر الاجتماع اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام والمهندس علي سالم مدير إدارة التخطيط العمراني.

 

وأكد المحافظ، خلال اللقاء، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل بالإدارتين والتواصل المباشر مع المهندسين لسماع طلباتهم ومناقشة ما يواجههم من تحديات ووضع آلية لتذليلها في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

وطرح مهندسو الإدارتين عدة مشاكل منها نقص العدد وصعوبة التنقل بين المواقع، ووجه المحافظ السكرتير العام بحل جميع المشاكل التي عرضها المهندسون.

العمل محافظ الغربية الغربية حافظ الغربية التخطيط العمرانى طارق رحمي الإدارة الهندسية

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