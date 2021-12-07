اليمن.. صحراء الجوف تبتلع حشود الحوثي بعد هزيمة قاسية

تعرضت مليشيات الحوثي، لهزيمة ميدانية قاسية في صحراء الجوف (شرق) فيما حصدت ألغام وقناصة المليشيات 4 مدنيين، جنوبي وغربي اليمن.

وخاض الجيش اليمني ورجال القبائل، تحت غطاء ناري مكثف من طيران تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، معارك شرسة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا وذلك على جبهتين شرقي محافظة الجوف، حيث سعت مليشيات الانقلاب للتقدم بغية التوغل صوب مأرب الحدودية.

وبحسب وسائل إعلام خليجية قال مصدر عسكري يمني إن مليشيات الحوثي هاجمت مواقع الجيش اليمني والقبائل في جبهتي "النضود" و"العلم"، قبل أن يشن الجيش بإسناد جوي من التحالف هجوما مضادا استعاد خلاله العديد من الآليات القتالية.

وبحسب المصدر، فإن مدفعية الجيش اليمني دمرت آليتين قتاليتين كانت تحاول الوصول لانتشال جثث القتلى من المناطق المتقدمة لخطوط التماس.

وعن حصيلة الخسائر البشرية، قدرها الجيش اليمني في بيان، بتكبد المليشيات الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات القتالية في معارك "النضود" و"العلم" شرقي الحزم بالجوف.

وفي السياق، دكت مقاتلات التحالف ضمن عملياتها الجوية الواسعة لإسناد الجيش اليمني آليتين قتاليتين للمليشيات الحوثية، كانت تقل تعزيزات بشرية وأسفرت عن مقتل كل من كانوا عليها، بحسب البيان.

وأعلن الجيش اليمني عن إسقاط طائرة بدون طيار كانت في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، اطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

وقال الجيش اليمني إن وحدة الاستطلاع بقواته رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحلق فوق أجواء المنطقة (الإدارية) للجيش الوطني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيراً الى ان الدفاعات الجوية للجيش دمرت على الفور المسيرة.

إلى ذلك، تصدت المقاومة الجنوبية لهجوم عنيف شنته مليشيات الحوثي على مواقعها في جبهة "ثرة" التابعة لمحافظة أبين على حدود البيضاء.

وقالت المقاومة اليمنية الجنوبية، في بيان، إن هجوما عنيفا شنته مليشيات الحوثي تحت غطاء جوي عنيف استهدف التوغل من ميمنة جبهة ثرة، قبل أن يتم كسرها وإجبارها على التراجع تجر أذيال الخيبة والهزيمة.

وأضاف أن مليشيات الحوثي عقب كسر هجومها لجأت للقصف المدفعي المكثف على القرى والبلدات الآهلة بالسكان ومنها قرية "آل مزاحم" في ذات البلدة شرقي المحافظة الجنوبية على بحر العرب.

وفي سياق معركة الألغام، أعلنت القوات المشتركة تفكيك وانتزاع مئات الألغام وعشرات العبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في قرى ومزارع المواطنين في الجهة الجنوبية الشرقية من حيس جنوبي محافظة الحديدة، غربي اليمن.

وقالت القوات المشتركة في بيان إنها "انتزعت مئات الألغام وعشرات العبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في بلدتي "الأكمة" و"وادي عنب" بمديرية حيس".

وأكدت أن الفرق الهندسية مستمرة في عملية مسح وتطهير جميع المناطق والقرى المحررة مؤخراً في حيس من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية بطريقة عشوائية.