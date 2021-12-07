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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يجوز تغيير النية بعد الدخول في الصلاة من العصر إلى الظهر ؟ .. إعرف الضوابط الشرعية ؟

صدى البلد

هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة ؟ .. قد يتذكر الإنسان بعد الدخول في الصلاة انه لم يصل الفرض الذي قبله فيضطر  تغيير نيته من العصر إلى الظهر مثلا أو من العشاء إلى المغرب .

وفي هذا السياق ورد سؤال الى الدكتور علي  جمعة مفتي الجمهورية السابق يقول صاحبه: "بدأت في صلاة سنة الظهر القبلية ثم فوجئت بشخص يقف بجواري للصلاة جماعة ، فهل يجوز تغيير النية من سنة الظهر الى فرض الظهر للحصول على ثواب الجماعة ؟".


رد المفتي السابق قائلا: لا تغير نيتك في الصلاة وستؤجر على صلاة الجماعة على قدر ما صليت مع الشخص الذي بجوارك .

ومن جانبه قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار  الإفتاء انه لا يجوز تغيير النية في صلاة الفرض فلا يجوز بعد ان تبدأ في صلاة الظهر تغيرها إلى صلاة العصر او العكس ، ولكن يجوز تغيير النية في صلاة النوافل كأن تنوي صلاة قيام الليل ثم تغير نيتك إلى صلاة الوتر .

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هل يجوز تحويل النية من الصدقة إلى زكاة المال ؟

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية انه لايجوز بعد إخراج المال بعدة أيام او ساعات   وتغير نيتك من صدقة إلى زكاة مال لأن النية ركن أساسي في صحة الطاعات والعبادات لقوله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ».

هل يجوز تغيير نية النذر من ذبح شاه إلى اخراج نقود؟

قالت دار الإفتاء ان المسلم يجب ان يفي بما نذر به فإذا كان نذر مالا فيخرج مالا واذا نذر ذبح خروف فليذبح خروف ، لان النذر هو عهد بينك وبين الله عز وجل فلا يجوز ان تخل باتفاقك مع الله .

اما من لم يستطع الوفاء بالنذر لعدم الاستطاعة فكفارته كفارة يمين  بإطعام 10 مساكين فاذا تعذر ذلك يصوم ثلاثة أيام . 


حكم تغيير النية في الصيام من تطوع الى قضاء الفوائت 

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن صيام النافلة يعد تطوعا يثاب الإنسان على فعله ولا يعاقب إذا تركه أما صيام الفريضة فتركه يأثم صاحبه ويؤجر فاعله.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد" خلال إجابته على سؤال ما حكم تغيير نية الصيام من نافلة إلى أخرى بعد مرور أثناء الصيام ؟ قائلا: لا يجوز تغيير النية بعد إعلان النية والبدء في الصيام؛ لافتا إلى أنه في حالة ما إذا كان الصيام نافلة فالأولى أن تصوم الفرض الذي فاتك كان يكون عليك أيام من رمضان الماضي أو كفارة يمين صيام ثلاثة أيام وبعد قضائها تشرع في صيام النافلة.

 

 

 

حكم تغيير النية في الصيام هل يجوز تغيير نية النذر هل يجوز تحويل النية من الصدقة الى زكاة المال هل يجوز تغيير النية بعد البدء في الصلاة

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