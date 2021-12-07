مطار مرسى علم الدولي يستقبل 8 رحلات تقل 1000 راكب

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الثلاثاء، 8 رحلات طيران دولية ضمن 72 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت الماضي، وسط تشديد في الإجراءات الاحترازية المتبعة، و3 رحلات محلية تابعة لشركة مصر للطيران، ويشهد المطار خلال الأسبوع ارتفاع معدلات الوصول من الدول الأوربية وأوكرانيا.

وكشفت جداول الرحلات الأسبوعية أن من المقرر وصول خلال الأسبوع رحلة هولندية و6 رحلات من إيطاليا و15 رحلة من ألمانيا و5 من التشيك و13 رحلة من بولندا، ارتفاع كبير في معدلات وصول الرحلات الأوكرانية والمقرر أن تصل منها 23 رحلة أسبوعية لمطار مرسى علم.

كما يستقبل المطار وصول 3 رحلات من سويسرا ورحلتين من ملادوفا، و3 رحلات داخلية تابعة لشركة مصر للطيران، حيث تشهد الحركة السياحية في مرسى علم حالة من الانتعاشة.

وكان استقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الاثنين، 5 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 1000 سائح من عدة جنسيات أجنبية مختلفة بينها أوكرانية وألمانية وبولندية.

وفى سياق اخر استقبل اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، أمس وزير الطيران بمطار الغردقة الدولي ، وقاما بجولة بصالتي الوصول والسفر والاطمئنان على حركة الركاب والإجراءات الصحية والاحترازية المتخذة ومتابعة حركة الوصول والسفر .

كما افتتح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني ، مساء ذات اليوم ، أحد فروع الأسواق الحرة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة ، والتابع لشركة مصر للطيران والسياحة (الكرنك)

وخلال الافتتاح صرح الطيار محمد عنبة وزير الطيران المدني بانه يتم حاليا الاعداد لتجهيز مواقع الأسواق الحرة بمطار برنيس الذي يعد من المطارات الواعدة في منطقة البحر الأحمر

كما أوضح محافظ البحر الأحمر أن هذا الخطوة تأتي ضمن العديد من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لدعم وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية ومنها مدينة الغردقة ، التي تعتبر أحد أهم المناطق السياحية المهمة التي يفضلها السياح من مختلف أنحاء العالم .

ومن جانبه أكد وزير الطيران علي ضرورة توفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين والالتزام بكافة إجراءات السلامة المتبعة وإظهار المطار بالصورة اللائقة والمشرفة أمام ضيوف مصر القادمين إلى مدينة الغردقة.

حضر افتتاح السوق الحرة الطيار عمرو ابو العنين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رضا متولي رئيس مجلس ادارة شركة مصر للطيران والسياحة و الأسواق الحرة ، بالإضافة الي عدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، ومسئولي القيادات وزارة الطيران ومكاتب الأسواق الحرة في البحر الأحمر.

وفى سياق آخر عقد اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ،اجتماعا مع مسئولي هيئة التنمية الصناعية وعدد من المستثمرين حاجزي المصانع بالمجمع الصناعي بمدينة الغردقة ، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها ، وذلك بحضور المهندسة نجلاء عبد العال الصادق مدير هيئة التنمية الصناعية بقطاع جنوب الصعيد ، .

تناول اللقاء كافة المشكلات والمعوقات بالمجمع ومطالب المستثمرين حائزي ومستغلي المصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المجمع الصناعي