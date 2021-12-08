خطة النواب تناقش الحساب الختامي لهيئات الاستثمار والمناطق الحرة..الأسبوع المقبل

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل حيث ستنظر اللجنة في أول اجتماع لها متابعة توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص الشهر العقاري.

والاجتماع الثاني مخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للعام المالي 2020 /2021.

وأشار سالم الي أن الاجتماع الثالث للجنة سوف يتابع توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها العام عن الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2020 /2021 فيما يخص وزارة التربية والتعليم الفني.

اما الاجتماع الرابع فسوف يخصص لمناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعام المالي ٢٠٢٠ /٢٠٢١.