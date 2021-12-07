المدير التنفيذي لفورد: 70% من حجوزات شاحنة F-150 من العملاء الجدد

حالة من النجاح غير مسبوقة تعشيها شركة فورد الأمريكية، من خلال شاحنتها الأشهر على الإطلاق فورد لايتنينج F-150 ذات الحجم الكامل.

ووفقا لموقع "موتور وان"، أفادت عدة تقارير صحفية متداولة أن عدد الحجوزات لشاحنة البيك أب فورد F150 الجديدة لسنة 2022 تخطت الـ 200 ألف طلب، وعلى الرغم من أنها مجرد طلبات للحجز قدمت عبر الموقع الرسمي للشركة ولم تترجم لمبيعات فعلية إلا أنها مؤشر هام على مدى نجاح المنتج الجديد في اكتساب عملاء جدد وشعبية بين المشترين لهذا النوع من الشاحنات.

وفقا لتصريحات المدير التنفيذي لفورد، جيم فارلي، 70% من الحجوزات على فورد F150 من عملاء جدد يتعاملون لأول مرة مع العلامة التجارية الأمريكية، كما أنهم معظمهم لأول مرة يشترون شاحنة بيك أب.

كما رجح "فارلي" خلال حديثه مع مجلة "أوتو موتيف" أن تترجم حوالي 80% من الحجوزات إلى مبيعات حقيقية وهو ما يعني أن 16 ألف طبي حجز سوف يتحول لمبيعات فعلية وأن فورد ستبيع حوالي 112 ألف وحدة من الشاحنات لمشترين لأول مرة يمتلكون بيك أب.

فيما أعلنت شركة فورد موتورز، أن حوالي 65% من الحجوزات على فورد برونكو موديل 2021 تحولت بالفعل إلى مبيعات حقيقية.

وتعد فورد لايتنينج الكهربائية الجديدة من أقوى وأفضل الشاحنات المقدمة في السوق، وهي تأتي بمحرك مزدوج وبقوة إجمالية 563 حصان وقدرة على السحب تصل إلى 10 آلاف رطل ونطاق سير 483 ميل في الشحنة الواحدة.