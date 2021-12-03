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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

الحصان الأيقوني سر نجاح فورد موستنج الرياضية

سر الحصان الشرس.. فك رموز شعار فورد موستنج أنجح سيارة رياضية في العالم

شارة فورد موستنج
شارة فورد موستنج الأيقونية

استطاعت سيارات فورد موستنج أن تحتل مكانة فريدة في عالم السيارات الرياضية وأن تصل لمكانة عالية ومركزًا مرموقًا في قائمة تصنيفات السيارات الرياضية ذات الأداء العالي الذي لا يضاهى، ومع مرور الزمن تحول حصانها الجامح ذو العضلات الذي يزين واجهاتها لأيقونة في عالم التسارع وشارة تحمل عدة معاني أراد مصممو شعار فورد موستنج أن تعبر عنها.

 

حازت فورد موستنج بشعارها المهيب على إعجاب ملايين من عشاق السيارات الرياضية، وفي كل مراحلها المختلفة كان الشعار الأيقوني الجميل سببًا رئيسيًا وراء نجاحها الباهر، ومع ذلك قطاع كبير حتى من محبي الموستنج لا يعرف كيف بدأ وكيف تطور ولماذا سيارات فورد موستنج لا تحمل شارة الفورد وتستبدله بالحصان الجامح.

ووفقا لموقع jclewis، بدأت شركة فورد  التفكير في تقديم سيارات رياضية بأسلوب وأداء مختلف عن السيارات التقليدية في عام 1962، وبالفعل قدمت للعالم أول سيارة رياضية لها في 1964 تحمل في مقدمتها الحصان الجامح من تصميم الفنان فيليب توماس كلارك ذات الـ 27 عاما وقتها،  الذي كان قد ترك لتوه شركة جنرال موتورز وانضم لفريق فورد، ليصمم ما سيكون بعد ذلك أشهر أيقونات عالم السيارات الرياضية وواحد من أنجح الشعارات التجارية.

استغرق "كلارك" 100 يوم لينتهي من تصميم شكل وشعار الحصان الذي يتجه في ركضه ناحية الشمال، وهو أمر مقصود في دلالة رمزية على أنه حصان بري غير مستأـنس لا يعترف بالقيود ولا يمكن ترويضه مثل خيول السابقات، أما الألوان الـ3 في الخلفية وهي الأحمر والأزرق والأبيض فتعبر عن العلم الأمريكي وما أسماه المصمم "الروح الأمريكية" وراء هذا الشعار الذي صمم خصيصًا لمخاطبة العقول والقلوب التوَّاقة لمفاهيم الحرية.

قبل تقديم شارة الحصان لأول مرة على واجهات سيارات فورد موستنج، قام كلارك بإعادة تصميمها وتعديلها عدة مرات. اشتهر كلارك برسم حيوانات مختلفة. قام بعمل عدة شعارات للمقاهي المحلية والمؤسسات الأخرى، لكن ولا شعار لاقى من الشهرة والاستحسان مثل شعار فورد موستنج.

فورد فورد موستنج السيارات الرياضية شارة فيليب توماس كلارك

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