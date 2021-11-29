لمنافسة فورد برونكو.. جنرال موتورز تطرح جي إم سي تيرين 2025 للطرق الوعرة

تخطط جرنال موتورز الأمريكية لطرح نسخة جديدة ومعدلة كليًا من سيارتها "جي إم سي تيرين" في 2025، بهدف منافسة فرود برونكو في قطاع سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات للطرق الوعرة.

وفقا لموقع "GM authority" المتخصص في أخبار شركة جنرال موتورز، طالب محبو إصدارات الطرق الوعرة والسيارات الرياضية المناسبة لجميع التضاريس، شركة جنرال موتورز بالاهتمام بهذا القطاع الحيوي وطرح نسخة للطرق الوعرة قادرة على منافسة فورد برونكو وجيب رانجلر، وهما الطرازرين الأشهر والأكثر سيطرة فيما يخص قطاع سيارات الكروس أوفر للطرق الوعرة والغير ممهدة.

بالفعل استجابت جنرال موتورز وتستعد بإعادة تصميم الجيل الجديد من طرازها "جي إم سي تيرين" بهدف منافسة فورد برونكو بقوة في الأسواق، ومن التغييرات الجوهرية التي ستقوم بها الشركة، إعادة ضبط الطول الإجمالي وقاعدة العجلات، مع تقديم الجيل التالي الرياضي الذي يتميز بأبعاد مختصرة في كلا المقياسين لتعزيز البراعة على الطرق الوعرة.

سيساعد اختصار طول السيارة في إبراز الجانب الرياضي لـ "جي إم سي تيرين" ومهاراتها على الطرق الوعرة ومن شأن إعداد التعليق المرتفع وارتفاعها عن الأرض أن يعزز قدرتها على السير واجتياز الطرق الجبلية والغير ممهدة، في حين أن الإطارات المخصصة لجميع التضاريس ستكون ضمن قائمة الخيارات، مع وجود نظام الدفع الرباعي، والقفل التفاضلي الذي يعزز السيارة عند اجتياز المنعطفات، وواقي مصد السيارة، وخطافات السحب وهي كلها مواصفات تدعم جي ام سي تيران 2025 وقردتها التنافسية.

كما تتميز نسخة جي إم سي تيرين 2025 بتصميم معدّل مع إشارات إضاءة رفيعة مثبة في أعلى جسم الهيكل، وعناصر إضاءة على جانبي الشبكة. تساعد الكسوة السوداء السفلية على منع دخول الأتربة والرمال وحصى الطريق للجزء الداخلي من السيارة.