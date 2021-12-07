فرنسا: سيكون هناك رد فعل منسق على المستوى الأوروبي بشأن أولمبياد بكين

أعلن قصر الإليزيه في فرنسا أنه سيكون هناك رد فعل منسق على المستوى الأوروبي بشأن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 المقامة في العاصمة الصينية /بكين/.



وقالت الرئاسية الفرنسية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الثلاثاء/ - إنها أحيطت علما بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية المقاطعة الدبلوماسية لهذه الدورة.



وكانت الصين قد حذرت في وقت سابق اليوم /الثلاثاء/ من أن المقاطعة الدبلوماسية الأمريكية لأولمبياد بكين الشتوية قد تضر بالحوار والتعاون في المجالات المهمة ودعت إلى إبعاد السياسة عن الرياضة