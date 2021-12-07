عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

المالك: القاهرة من أولى عواصم الثقافة التي يتم الاحتفاء بها في البرنامج المطور للإيسيسكو

فعاليات الاحتفال
فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى

أكد الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، أن اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام 2022، يتم تنفيذه بعد أن تعذر الاحتفال بها خلال 2020 كما كان مخططا بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال حفل إعلان الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك، مدير عام منظمة الإيسيسكو، انطلاق فعاليات الاحتفال بالقاهرة عاصمة الثقافة فى العالم الإسلامى 2022، والذى يأتى فى إطار البرنامج الذى تنفذه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

ونوه بأنه يأتي ضمن تطوير برنامج الإيسيسكو للاحتفاء بعواصم الثقافة بالعالم الإسلامي والتعريف بالمدن الكبرى للعالم الإسلامي، مشيرا إلى أن القاهرة والعاصمة المغربية الرباط ، من أولى المدن التي سيتم الاحتفاء بها في ظل هذا التحديث ، مشيرا إلى المقومات التي تتميز بها القاهرة لتكون عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي والتى تتمثل فى تميزها بثراء تراثها المادي وغير المادي، كما أنها مسجلة على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي منذ عام 2019، وعلى قائمة التراث العالمي منذ عام 1979، حيث يتداخل فيها النسيج العمراني الحديث مع الموروث من الحقب التاريخية المختلفة، وتمثل أهمية كبرى على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أنها تمثل نقطة التقاء حضاري كبير بين ثقافات العالم، وتعتبر متحفا مفتوحا للتراث العالمي، يضم العديد من المعالم القديمة والحديثة من مختلف الحقب الزمنية ، كما أنها تضم العديد من المؤسسات الثقافية، وتحتضن أكبر المهرجانات والمواسم الثقافية، ومعارض الكتب، والعروض المسرحية، وغيرها من الأنشطة الثقافة المتميزة.

ويهدف برنامج عواصم الثقافة الإسلامية إلى توطيد أواصر العلاقات بين الشعوب التي تتشارك في الكثير من المفردات والعناصر من خلال إقامة حوار إبداعي بينها وتعزيز مجالات التواصل الفكري بين أبناء الأمة الإسلامية، كما يعمل على إبراز مضامين التراث الزاخر بالمفاهيم التي تدعو إلى التسامح والتعايش أمام العالم وتقديم صورة حقيقية عن الحضارة الإسلامية العريقة .

والإسيسكو هي "منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة"، وتعمل في إطار "منظمة التعاون الإسلامي"، تعني بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال بين البلدان الإسلامية، وتعمل على تدعيم الروابط بين الدول الأعضاء ومقرها الرباط. تأسست المنظمة عام 1979، وتضم في عضويتها 54 دولة .

الدكتور سالم بن محمد المالك لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة القاهرة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي بسبب جائحة كورونا لفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم

ترشيحاتنا

الأزهر : إقامة الحفل الختامي لبطولة كأس الوافدين.. 11 ديسمبر

غدًا .. الإمام الأكبر يرأس الاجتماع السنوي الثامن للفريق الاستشاري الإسلامي

رسالة دعم وتخفيز من خالد الغندور لـ المنتخب قبل مواجهة الجزائر

إمبراطورية ميم هتستمر.. حكاية سيارة كاديلاك ظهرت في الفيلم الشهير

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثير سيشهدها العالم قريبا

نشرة المنوعات.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية..وطفلة تمتلك 3 شركات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مجلس الوزراء: غرامة ألف جنيه لمن يخالف القواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

7 قرارات عاجلة من التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

صدمة جديدة للفرعون.. محمد صلاح خارج تشكيل الأفضل بالعالم في 2021

التعليم تكشف موعد إجازة نصف العام

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

الرؤية بالقاهرة 4000 متر.. الأرصاد تحذر: العاصفة الترابية تمتد لباقي المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

تتقدمهن مناصرة الحجاب.. BBC تكشف عن أكثر 100 امرأة مؤثرة في العالم لعام 2021|صور

كائنات فضائية!!.. حقيقة اكتشاف كوخ غامض على سطح القمر

تذكروا هذا التاريخ.. مسافر عبر الزمن يحذر من كارثة كونية يوم 25/12/2021

فيديو

هددني بالفضيحة.. اعترافات صادمة للمتهم في جريمة الساطور بالاسماعيلية.. شاهد

طليقة مصطفي فهمي تهاجمه من جديد: حرمني من الإنجاب

فيديو جراف.. فساتين أثارت الجدل فى ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس| رحلة جوية لأطفال «قادرون باختلاف» بالهليكوبتر فوق سماء القاهرة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ