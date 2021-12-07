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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: لافروف يبدأ جولة شرق أوسطية الأحد المقبل

صدى البلد

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الثلاثاء/ أن الوزير سيرجي لافروف سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 12 ديسمبر جولة عمل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشمل إسرائيل وفلسطين والجزائر والمغرب.


جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوجدانوف، ونقلتها شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.


وأضاف بوجدانوف أنه خلال زيارته للمغرب سيشارك لافروف في اجتماع لمنتدى التعاون الروسي العربي، الذي يعقد الأسبوع المقبل في مدينة مراكش.


وقال بوجدانوف: "في المغرب، بالإضافة إلى المفاوضات الثنائية والاتصالات مع قيادة المملكة، سيجري حدث مهم للغاية هو اجتماع منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية".
وأضاف: "نعمل على تحضيره مع الأمين العام لجامعة الدول العربية وشركائنا المغاربة. نأمل في أن يكون هناك تمثيل قوي وواسع النطاق لأعضاء الجامعة العربية وشركائنا العرب على مستوى وزراء الخارجية".
 

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