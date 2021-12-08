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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات| مالية الشارقة تطلق منصة الدفع المباشر

دائرة المالية المركزية
دائرة المالية المركزية بالشارقة

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة منصة الدفع المباشر التي تتيح للمواطنين والمقيمين سداد رسوم مجموعة من الخدمات الحكومية والخاصة من خلال منصة رقمية واحدة سهلة الإستخدام وسريعة وآمنة وذلك انسجاما مع استراتيجية التحول الرقمي في الإمارة.

وبحسب وكالة أنباء الغمارات الرسمية، تسمح هذه المنصة للمتعامل باختيار الخدمة المراد دفع رسومها ووسيلة الدفع الرقمي المناسبة والحصول على الخدمة بشكل فوري ولا تتطلب سوى إدخال بيانات بسيطة مثل اسم العميل ورقم الهاتف المتحرك والبريد الإلكتروني ومن ثم دفع رسوم الخدمة المطلوبة.

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وقالت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن إطلاق منصة الدفع المباشر يأتي ضمن نهج التميّز والابتكار الذي تتبناه الدائرة وتحرص على توظيفه في الأنظمة والبرامج الرقمية التي توفر للجهات الحكومية والخاصة مرونة أكبر في تحصيل الرسوم الخاصة بخدماتها ومعاملاتها.

وأشارت إلى أن الدائرة باتت رائدة على المستوى الإقليمي والعالمي في التقنيات المالية المبتكرة التي تتميّز بالسرعة والكفاءة والأمان وتضمن توفر الخدمة على مدار الساعة ومن أي مكان وهو ما يسهم في زيادة رضا المتعاملين ويعزز من مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات في مجال التحول الرقمي.

وتوفر المنصة الجديدة العديد من وسائل الدفع الرقمي ومن بينها خدمة "تحصيل باي" Tahseel Pay وبطاقات الائتمان والسحب المباشر /بطاقات الصراف الآلي/ والمحافظ العالمية من "سامسونغ باي" و"جوجل باي" و"آبل باي" إضافة إلى الخصم المباشر من الحساب المصرفي.

وكشفت دائرة المالية المركزية عن إتاحة الاستفادة من المنصة للعديد من القطاعات التي تقدم خدمات للمتعاملين بما في ذلك القطاع الحكومي وشبه الحكومي والقطاع الخاص من المؤسسات والشركات خاصة قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما.

الامارات الشارقة التحول الرقمي اقتصاد الامارات القطاع الخاص النظام المالي

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