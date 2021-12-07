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الأنشطة الطلابية في جامعة حلوان .. حلقة وصل بين الطالب والجامعة .. وتعمل على إعداد جيل قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق

جامعة حلوان
جامعة حلوان

جامعة حلوان:

الأنشطة الرياضية تعمل على الحفاظ على صحة الشباب

الندوات التثقيفية والعلمية تعمل على تكوين شخصية الفرد

نحرص على التواصل المستمر مع الطلاب عن طريق الأنشطة 

 

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب و اعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق .

كما تعمل الجامعة على تنظيم العديد من المسابقات و المهرجانات الرياضية بكافة الألعاب الفردية والجماعية  وتنظيم العروض والمعارض الفنية بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على الإبداع . 

وصرح  الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة حرص واهتمام جامعة حلوان على عقد الندوات التى تساهم فى إعداد الشباب إعداداً سليماً، حيث تعمل هذه الندوات على تعميق قدرات الشباب الذهنية والثقافية، حيث إن الأنشطة الطلابية تنمي روح المشاركة  والإبداع لدى الطلاب بما يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم، ويسهم فى تخريج جيل جامعي قادر على تحمل المسؤولية.

 

ونوه الدكتور ممدوح مهدى ، إلى أن الأنشطة الطلابية  تعزز الشعور بحب الوطن و تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

 

كما اشا القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان الى حرص الجامعة على تنوع الأنشطة الطلابية حيث انها تساهم في صقل مهارات طلاب الجامعة وتحقيق التواصل المستمر بين الشباب  و نشر ثقافة التعلم من الاخر .

 

وصرح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل .

 

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان الى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع البطولات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات. 

 

و تأتى اهمية الانشطة الطلابية من كونها تعزز الشعور بحب الوطن والتي تخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافى والفهم الصحيح لمجريات الأمور ، كما أنها تنمي روح المشاركة والمنافسة الشريفة والإبداع لدى الطلاب وتوفير جو من البهجة والسرور لديهم يجعلهم أكثر تفاعل في حياتهم    ، و تعمل على الترفيه و الترويح عنهم خلال فترة الدراسة ، كما انها تعمل على اكساب الطلاب مهارات جديدة . 


 

 

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