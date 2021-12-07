سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

تنتمي السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر ثلاثة فئات من التجهيزات وهم الفئة الأولى LIVE و الثانية FEEL ، إلى جانب الفئة الثالثة كاملة التجهيزات SHINE.

ينتمي طراز ستروين C5 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

زودت سيارة ستروين ببعض التجهيزات جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية بتقنية LED.

جهزت سيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2022، بزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك.

تدعم سيارة ستروين C5 موديل 2022 بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA.

أسعار ستروين C5 اير كروس موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى LIVE بسعر 449 ألف جنيه.

الفئة الثانية FEEL بسعر 519 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 569 ألف جنيه.