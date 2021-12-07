عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

سعر ومواصفات ستروين C5
سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

تنتمي السيارة  ستروين C5 ايركروس موديل 2022 إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من طرازات الـ SUV، والتي تقدم داخل السوق المصري للسيارات عبر ثلاثة فئات من التجهيزات وهم الفئة الأولى LIVE  و الثانية FEEL ، إلى جانب الفئة الثالثة كاملة التجهيزات SHINE.

 

 

ينتمي طراز ستروين C5 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 165 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، مدعمة بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيكي الأداء، تتسارع السيارة من وضع الثبات إلى 100 كم/ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

زودت سيارة ستروين ببعض التجهيزات جنوط رياضية 17 بوصة، وسبويلر خلفي، والنظام الذكي لركن السيارة، وفتحة سقف كهربائية، ومثبت سرعة، وحساسات إضاءة، ومثبت سرعة، وشاشة عدادات 4.2 بوصة، ومكيف هواء، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومصابيح أمامية بتقنية LED.

جهزت سيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2022، بزجاج خلفي معتم، ومرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات LED، ومكيف هواء أوتوماتيك، وكاميرا خلفية، وحساسات ركن خلفية، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، شاشة عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، ومسند رأس متحرك.

تدعم سيارة ستروين C5 موديل 2022  بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة، منها الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامي، ونظام فرامل ABS، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكتروني ESP، فرامل يد كهربائية، ومراقبة ضغط الإطارات، ونظام زيادة التحكم في المرتفعات HSA.

أسعار ستروين C5 اير كروس موديل 2022 في مصر:

الفئة الأولى LIVE بسعر 449 ألف جنيه.

الفئة الثانية FEEL بسعر 519 ألف جنيه.

الفئة الثالثة SHINE بسعر 569 ألف جنيه.

ستروين ايركروس ستروين C5 ستروين C5 إيركروس ستروين C5 ايركروس موديل 2022

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل.. سعر هوندا CRV موديل 2017

مقارنة بين سكودا اوكتافيا A8 وأوبل انسيجنيا موديل 2021 | صور

أسعار ومواصفات كرايسلر باسيفيكا موديل 2021 في الكويت

5 سيارات يابانية SUV موديل 2021 في قطر.. سعر ومواصفات| صور

سوق المستعمل .. سعر كيا ريو موديل 2016

بأسعار تبدأ من 6 ملايين دينار.. 5 سيارات سيدان موديل 2021 في الجزائر

أحدث أسعار سيارات أودي فئة الـ SUV موديل 2021 في الكويت

لعشاق لاند روفر.. 5 سيارات SUV موديل 2021 في قطر

ترشيحاتنا

تصريحات صادمة..الصحة العالمية تكشف الفئات الأكثر إصابة بـ كورونا

هل تصنع إيران قنبلة نووية؟.. مدير المخابرات الأمريكية يوضح

محطات من حياة غواص فى بحر النغم.. ما سبب القطيعة بين عمار التشريعي ووالدته؟

سعر ومواصفات ستروين C5 اير كروس موديل 2022

شريف عامر: برنامجي يحدث في مصر يتحدث عن طريق الكباش ومهرجان شيماء

المباراة تشتعل.. السولية يتعادل لمصر أمام الجزائر بكأس العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الطقس.. تعطيل الدراسة غداً بكليات جامعة الإسكندرية

هل يتم تعطيل الدراسة بمدارس القاهرة غدا؟.. المحافظة تجيب

فرض الإجازات.. لجنة مكافحة كورونا تعلن موعد تطبيق خطة التعامل مع زيادة الإصابات

الأقمار الصناعية ترصد| عاصفة باردة وأمطار تضرب البلاد خلال ساعات

مسئول سابق بالأرصاد يكشف مفاجأة حول فصل الشتاء هذا العام

مكافأة شهر من الأجر الثابت.. مزايا جديدة للموظفين بمشروع قانون العمل الجديد

بث مباشر منتخب مصر.. مشاهدة مباراة مصر والجزائر اليوم في كأس العرب 2021

طقس الغد أصعب من اليوم.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرن الطين ورحلة عناء ربة المنزل لإخراج أشهى خبز وأجمل فطير|نوستالجيا

الخروج بلا خسارة هدف الفريقين.. هل تحطم مصر رقم محاربي الصحراء القياسي؟

السماء خضراء وتحالف دولي.. مسافر عبر الزمن: أحداث مثيرة يشهدها العالم قريبا

عاشت مراهقتها في السجن.. 8 حواديت من حياة شهرزاد السينما المصرية

فيديو

ما قصة أطول شقيقين في مصر.. رحيل الأخت والأخ ينتظر معجزة| فيديو جراف

إنقاذ 10 أشخاص بينهم 5 أطفال إثر حريق فى عقار بمدينة نصر .. فيديو

أبرزها إلغاء التشعيب .. قرارات عاجلة من وزارة التعليم لـ طلاب الثانوية العامة

أمواج بارتفاع 5 أمتار.. الرياح تصل لـ 70 كم في الساعة بالإسكندرية

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ