من الكرة الشراب إلى الملاعب.. نقطة تحول كرة القدم بالمدارس خلال ثلاثة عقود..نوستالجيا

تعد كرة القدم هي لغة تواصل كل العصور فيعشقها جميع الاخير ولا يختلف عليها كل فئات المجتمع ومختلف الاعمار ، الامر الذي جعلها الرياضة الاولى في العالم وليس في مصر فقط ، حتى أنها جزء هام من النشاط الرياضي في المدارس وكادت تكون هي النشاط الوحيد في بعض الأماكن .

من منا لم ينادي زميله بـ"بيبو" في المدرسة ومن لم يرتدي "تيشرت" لفريقه المفضل تحت الزي المدرسي، ومن لم يكن احد لاعبي كرة الدم قدوة له أو لاحد زملائه، ذكريات حفرت في داخل كل طالب من المرحلة الأبتدائية وحتى الثانوية، واستمرت مع البعض للجامعة .

وتعد الكرة الشراب هي احد اهم ادوات طلاب المدارس فقد كانت فرصة كل طالب لم يحالفه الحظ في الحصول على كرة، فقد كان يحول ملابسه لكرة حيث كانت هذه موضة بين طلاب الثمانيات والتسعينات وقد تكون قبل ذلك ايضا.

واصبحت المدارس في السنوات الأخيرة على دراية كبيرة بأهمية هذه الرياضة والتي مهدت لها الملاعب ، وخصصت اوقات للطلاب لممارستها بل وقدمت نوع من المنافسة من خلال المسابقات وشجعت طلابها من خلال حصول بعضهم على دراجات وتكريمات مثل الحافز الرياضي.