عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتائج بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا

صدى البلد

أقيمت بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (49) باسم البطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والجامعة الأمريكية، والاتحاد المصري للسلاح، بملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 جامعة، وبرعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.


أقيمت البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وم. شريف العريان مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية والمدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، و عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ود. دعاء همت مدير البطولة، و أ. وائل جمعة مسئول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.

txt

دورات وبطولات لشباب الجامعات وتخصيص أسبوع للفتيات .. التعليم العالي تجني ثمار الاهتمام بالأنشطة الطلابية.. وتؤكد على الاستمرار في تكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة

txt

توقيع اتفاقية ثنائية بين أكاديمية البحث العلمي والمركز الدولي لأبحاث ضوء السنكروترون تطبيقاته 


وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي: 
نتائج سلاح sabre طالبات:
- المركز الأول: الطالبة/ لوجين ياسر (جامعة القاهرة).
- المركز الثاني: الطالبة/ إسراء محمود (جامعة حلوان). 
- المركز الثالث: الطالبة/ نور مدحت (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ نهال رفعت (جامعة القاهرة). 
نتائج سلاح foil طالبات: 
- المركز الأول: الطالبة/ نهى هاني (جامعة حلوان). 
- المركز الثاني: الطالبة/ مريم الزهيري (جامعة الإسكندرية).
- المركز الثالث: الطالبة/ يارا شلتوت (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ ديما فتحي (الجامعة البريطانية). 


نتائج سلاح Epee طالبات: 
- المركز الأول: الطالبة/ شيرويت جابر (جامعة الإسكندرية). 
- المركز الثاني: الطالبة/ هايدي عادل (الجامعة الأمريكية). 
- المركز الثالث: الطالبة/ أميرة قنديل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ حبيبة ياسر (جامعة الإسكندرية).
نتائج سلاح sabre طلبة: 
- المركز الأول: الطالب/ مدحت مدحت (الجامعة الألمانية). 
- المركز الثاني: الطالب/ نور الدين نبيل (جامعة الإسكندرية). 
- المركز الثالث: الطالب/ مصطفي أيمن (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الرحمن أحمد (جامعة حلوان). 
 

نتائج سلاح foil طلبة: 
- المركز الأول: الطالب/ محمد حسانين (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثاني: الطالب/ صلاح محمد (جامعة القاهرة). 
- المركز الثالث : الطالب/ إسلام سيد (جامعة حلوان). 
- المركز الثالث مكرر: الطالب/ يحيي محمد (جامعة الإسكندرية). 
نتائج سلاح Epee طلبة: 
- المركز الأول : الطالب/ مهند طارق (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثاني:  الطالب/ محمد عبد الموجود (جامعة الإسكندرية). 
- المركز الثالث: الطالب/ أحمد ياسر (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).
- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد أدهم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
 

نتائج الفرق طلبة:
- المركز الأول: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).
- المركز الثاني: (جامعة القاهرة). 
- المركز الثالث: (جامعة الإسكندرية). 
- المركز الرابع: (جامعة حلوان). 
نتائج الفرق طالبات: 
- المركز الأول : (جامعة حلوان). 
- المركز الثاني : (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا). 
- المركز الثالث : (جامعة الإسكندرية).
- المركز الرابع : (الجامعة الأمريكية).

دورة الشهيد الرفاعي الاتحاد الرياضي بطولة السلاح الجامعة الأمريكية استاد القاهرة

ترشيحاتنا

وزير السياحة يناقش استعدادات مصر لاستضافة "كوب 27" في شرم الشيخ

موعد مباراة مصر والجزائر في كأس العرب 2021

صدمة.. كيروش يعلن عدم جاهزية أفشة لمباراة مصر والجزائر

الإمام الأكبر: الاستعمار الجديد يحمل لافتة "العولمة" لفرض سلوكيات الغرب على الشرق

واقعة الساطور.. رسالة مؤثرة من والدة سفاح الإسماعيلية أمام الجنايات.. شاهد

السعودية.. ولي العهد في زيارة رسمية لدول مجلس التعاون الخليجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ رسمي من محمد إمام بالتعرض للابتزاز والسرقة .. تفاصيل

رغم تعاطف الخطيب .. شوبير يعلن خبرًا صادمًا بشأن كهربا في الأهلي

سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

سقوط أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الإثنين

أمطار وعواصف والحرارة تصل لـ 9 درجات.. الطقس يكشر عن أنيابه

3 فئات.. الصحة تحدد موعد تلقي الجرعة الثالثة المعززة ضد كورونا.. تفاصيل

بداية عام 2022 ..زيادة أجور وعلاوات هذه الفئة من الموظفين..تفاصيل

سامحيني .. سفاح الإسماعيلية يقبل قدم أمه داخل المحكمة |شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في أولى تجاربه.. أحمد عز يبدأ تصوير فيلمه القصير "أخويا" ..صور

علامات الحمل.. "جينيفر لورانس" تلفت الأنظار خلال عرض فيلمها Don't Look Up

صدى البلد على السجادة الحمراء بمهرجان البحر الأحمر قبل ساعات من انطلاقه|شاهد

إنطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الروسى "جسر الصداقة - 4"‎‎

فيديو

كشفت عن أسباب غيابها.. دوللي شاهين: أشخاص منفسنين مني منعوني من العمل

فيديو جراف.. نجاتي يصف فنانة بـ الجريئة.. ومطربة تبعث رسالة لـ شيرين

الكبسولة المبرمجة.. أحدث أساليب التخسيس بدون منظار أو جراحة

ليس الأخير وأكثر فتكا.. تصريحات مثيرة لمبتكرة لقاح أسترازينيكا عن متحور أوميكرون

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

اﻟﻤﺰﻳﺪ