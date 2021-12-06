إعلان نتائج بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا

أقيمت بطولة السلاح للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي (49) باسم البطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم، بالتعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والجامعة الأمريكية، والاتحاد المصري للسلاح، بملاعب هيئة استاد القاهرة الدولي، بمشاركة 200 طالب وطالبة من 20 جامعة، وبرعاية د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



أقيمت البطولة تحت إشراف د. صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود. هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، وك. بهاء مختار رئيس قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي للجامعات، وم. شريف العريان مدير النشاط الرياضي بالجامعة الأمريكية والمدير التنفيذي للجنة الأوليمبية المصرية، و عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح، ود. دعاء همت مدير البطولة، و أ. وائل جمعة مسئول البطولة من الاتحاد الرياضي للجامعات.



وأسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

نتائج سلاح sabre طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ لوجين ياسر (جامعة القاهرة).

- المركز الثاني: الطالبة/ إسراء محمود (جامعة حلوان).

- المركز الثالث: الطالبة/ نور مدحت (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ نهال رفعت (جامعة القاهرة).

نتائج سلاح foil طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ نهى هاني (جامعة حلوان).

- المركز الثاني: الطالبة/ مريم الزهيري (جامعة الإسكندرية).

- المركز الثالث: الطالبة/ يارا شلتوت (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ ديما فتحي (الجامعة البريطانية).



نتائج سلاح Epee طالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ شيرويت جابر (جامعة الإسكندرية).

- المركز الثاني: الطالبة/ هايدي عادل (الجامعة الأمريكية).

- المركز الثالث: الطالبة/ أميرة قنديل (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث مكرر: الطالبة/ حبيبة ياسر (جامعة الإسكندرية).

نتائج سلاح sabre طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ مدحت مدحت (الجامعة الألمانية).

- المركز الثاني: الطالب/ نور الدين نبيل (جامعة الإسكندرية).

- المركز الثالث: الطالب/ مصطفي أيمن (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ عبد الرحمن أحمد (جامعة حلوان).



نتائج سلاح foil طلبة:

- المركز الأول: الطالب/ محمد حسانين (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالب/ صلاح محمد (جامعة القاهرة).

- المركز الثالث : الطالب/ إسلام سيد (جامعة حلوان).

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ يحيي محمد (جامعة الإسكندرية).

نتائج سلاح Epee طلبة:

- المركز الأول : الطالب/ مهند طارق (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: الطالب/ محمد عبد الموجود (جامعة الإسكندرية).

- المركز الثالث: الطالب/ أحمد ياسر (جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث مكرر: الطالب/ محمد أدهم (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).



نتائج الفرق طلبة:

- المركز الأول: (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثاني: (جامعة القاهرة).

- المركز الثالث: (جامعة الإسكندرية).

- المركز الرابع: (جامعة حلوان).

نتائج الفرق طالبات:

- المركز الأول : (جامعة حلوان).

- المركز الثاني : (الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا).

- المركز الثالث : (جامعة الإسكندرية).

- المركز الرابع : (الجامعة الأمريكية).