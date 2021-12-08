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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقوى محرك في تاريخ فيراري داخل هذه السيارة .. صور

ferrari competizione
ferrari competizione

تعتبر فيراري واحده من أعظم الشركات المصنعة للسيارات في العالم ويظهر ذلك من خلال سياراتها الفارهة التي تقدمها سنوياً منذ تأسيسها على يد انزو فيراري في منتصف القرن السابق، ويعمل قسم الصناعات الخاصة داخل الشركة الإيطالية كل عام على تقديم مجموعة من السيارات النادرة والحصرية لتوثيق حدثاً مهما في تاريخ الشركة، أو إحياء إحدى السيارات الكلاسيكية.

وفي هذا السياق قام قسم الصناعات الخاصة في فيراري بالكشف عن سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 الفريدة من نوعها، والتي تأتي بأفضل محرك سحب طبيعي بدون أي شواحن تيربو قامت فيراري بإنتاجه طوال تاريخها ضمن سلسلة Limited Series الحصرية، وستتوفر بطراز كوبيه وطراز كشف، ودخلت السيارة مرحلة الاختبارات النهائية تمهيداً لتسليمها للعملاء حيث تم بيع جميع نسخها بالكامل.

  • القدرات الفنية لسيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022

تعتمد سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 على محرك V12 بسعة 6500 سي سي بقدرة سحب طبيعي، يولد قوة تصل الى 819 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 692 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبض يتكون من 7 سرعات، و تصل دورة المحرك القصوى الى 9500 دورة في الدقيقة مقابل 8500 دورة لمحرك شقيقتها الكبرى سيارة 812 سوبر فاست السابقة وهذا ما يجعله المحرك الأسرع دوراناً في تاريخ فيراري.

تبلغ قدرة سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في خلال 2.8 ثانية فقط، وتصل الى سرعة 200 كيلومتر/ساعة خلال 7.5 ثانية ويصل مدى سرعتها القصوى الى 340 كيلومتر/ساعة.

تتوفر سيارة فيراري كومبيتزيوني موديل 2022 باختلافات كبيرة عن شقيقتها التوأم فيراري 812 سوبر فاست، حيث تتوفر بالعديد من التقنيات العصرية المميزة التي توفر لها انسيابية وديناميكية عالية أثناء القيادة، وبتصميم رياضي أنيق مستمد من سيارات السباق، وهيكل خفيف الوزن مصنوع من ألياف الكاربون.

جاءت فيراري كومبيتزيوني بمقصورة داخلية يغلب عليها الطابع الرياضي، تم كسوتها بالكامل بالجلد الفاخر مع حشوات قماشية، وتحتوي على مجموعة كبيرة من وسائل الترفيه و الراحة ووسائل الاتصال الحديثة.

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