بعد حلقة شيماء .. شريف عامر لأصحاب الأجندات: لا تتصوروا أن الصمت والهدوء ضعف

علق الإعلامي شريف عامر، على ردود الفعل على استضافته لـ صاحب مهرجان شيماء في إحدى حلقات برنامجه، قائلا:" حدثت عاصفة بخصوص برنامج يحدث في مصر بسبب حلقة استضافة صاحب مهرجان شيماء ".

وقال شريف عامر في برنامجه “ يحدث في مصر ” المذاع على قناة “ إم بي سي مصر ”، :" هناك مشاهد يعتب علينا بشكل حقيقي ويعتبروا ان البرنامج اهم وافضل من مهرجان شيماء وصاحب شيماء ولهم حق الاحترام والتوضيح ".

وأضاف :" هناك فئة من اصحاب اجندات ومصالح ضيقة ، ورسالتي لهم « لا تتصوروا ان الصمت والهدوء والعقل الهادي ضعف» وكان هناك نوع من الطعن وشارك بعض زملاء المهنة فيه".

وتابع شريف عامر :" انا بشتغل الشغلانة دي من 29 سنة وكل اهتمامي موجه إلى إني اشتغل الشغلانة بأفضل طريقة ممكنة".

واكمل شريف عامر :" في طريقي الإعلامي ممكن أستخدم اسم أو أكثر واهاجمهم لتحقيق الترند ولكنني لا أفعل ذلك ".